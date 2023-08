Experts explain: waarom blijven mensen bij partners die zijn veroordeeld voor seksueel grensoverschrijdend gedrag?

Flair spreekt met seksuoloog Leila Lambrechts en relatietherapeut Marcelino Lopez over dit onderwerp. Want waarom zou je bij iemand blijven terwijl iemand zulke foute dingen heeft gedaan?

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Seksuoloog Leila Lambrechts ziet dat er in de praktijk veel stellen bij elkaar blijven beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. “In het geval van beschuldigingen die nog niet bewezen zijn, wil je toch geloven in de goedheid van je partner en hopen ze dat het niet waar is. Of je hoopt dat het een eenmalig incident was.” Daarnaast beseffen mensen zich vaak niet dat het heel lastig kan zijn om een relatie te verbreken. “Je hebt zo veel meegemaakt samen en jullie levens zijn met elkaar verweven. En soms wil je het ook niet zien, dat zie je ook als er sprake is van ontrouw en vreemdgaan. Mensen willen graag vasthouden aan het ‘perfecte leven’ dat ze hebben.”

Relatietherapeut Marcelino Lopez vult aan dat het lastig kan zijn om je partner opeens in een heel ander daglicht te zien. “Het is (vaak) heel lastig te geloven dat jouw geliefde misschien ook een andere, duistere kant heeft. Het is daarom niet vreemd dat mensen beschuldigingen ontkennen, rechtvaardigen of bagatelliseren als een manier om de pijnlijke waarheid te vermijden. Als partner weet je ook niet alles.”

De aard van de beschuldigingen

De ernst van de beschuldigingen speelt ook een grote rol in de keuze om wel of niet bij iemand weg te gaan. Lopez: “Vooral de aard van de beschuldiging speelt daarin mee: hoe erg is het vergrijp? Een dickpic of schunnige opmerking is minder erg dan verkrachting. Hoe vaak is het gebeurd? Hoe duidelijk zijn de bewijzen? In hoeverre valt er beterschap te verwachten? Hoe geloofwaardiger het excuus of spijtbetuiging, en hoe acceptabeler het vergrijp, hoe groter de kans dat de partner kan meegaan in verhaal om hem een tweede kans te geven.”

We willen ook geloven in de goedheid van de mens. “Uiteraard wil iedereen geloven dat het meevalt. Zelfs als alle signalen en bewijzen onfris zijn, wil je blijven geloven in de goedheid van je partner. Hoe meer lief en leed je met elkaar hebben gedeeld en hoe meer je samen hebt - vrienden, kinderen, huis – hoe lastiger het is om dat op te geven”, legt Lopez uit.

Daarnaast kan een laag zelfbeeld een rol spelen in de keuze, volgens Lambrechts. “Het kan zijn dat mensen een laag zelfbeeld hebben, waardoor ze het gevoel hebben dat ze geen betere partner verdienen en ook geen andere, betere partner zullen vinden. Dit gebruiken ze dan vaak als argument om toch bij iemand te blijven die vreemd is gegaan of seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond.”

Lambrechts maakt ook de vergelijking met relaties waarin er sprake is van mishandeling en geweld. “De situatie met partners die worden beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag zou je kunnen vergelijken met relaties waarin mishandeling voorkomt. Ook daar zie je dat het voor veel mensen lastig is om bij hun gewelddadige partner weg te gaan. Het is lastig om te vertrekken, omdat je al zo veel hebt toegelaten en de drempel om weg te gaan steeds hoger wordt.”

Moreel kompas Wat is dat toch met mannen en grensoverschrijdend gedrag?

Commentaar van anderen

De media raakte niet uitgepraat over Linda de Mol, Rens Kroes en Igone de Jongh die bij hun mannen blijven. Veel mensen vinden het bizar dat ze de relaties niet verbreken met deze foute mannen. Maar, zegt Lambrechts, het is makkelijk praten als je het zelf niet hebt meegemaakt. “Mensen weten niet hoe het is als het ze zelf niet is overkomen. Ze zeggen vaak ‘hoe kun je nou bij hem blijven?’ of ‘als mij dat zou overkomen, zou ik gelijk weggaan’. Maar we zien in de praktijk dat dit helemaal niet zo makkelijk is als het lijkt, want het is toch een traumatische ervaring als het je zelf overkomt.”

“In het geval van de bekende vrouwen in de media, zoals Linda de Mol en Rens Kroes, zou het kunnen voelen als verraad om iemand te verlaten. Als je partner wordt beschuldigd van misdrijven, zou je hiermee geruchten van de media en juicechannels kunnen voeden dat de beschuldigingen waar zijn en dat je daarom weggaat.”

We zien momenteel veel in de media dat bekende vrouwen bij hun mannen blijven die betrokken zijn bij misdrijven, maar relatietherapeut Lopez denkt niet dat dit écht vaak voorkomt. “Er zijn ook genoeg vrouwen die hun relatie na ontrouw of zulke beschuldigingen wél verbreken. Er zijn bij mijn weten geen duidelijke cijfers over bekend, omdat dit de verhalen van mensen uit de media vrij bijzondere situaties zijn.”