Opperste concentratie: met deze 9 tips kan je je beter focussen tijdens je werk

Productiviteitsexpert Ashley Janssen, psychotherapeut Cecille Ahrens en psychologe CJ Bathgate vertellen aan HuffPost hoe je je het beste kan concentreren op je werk. Kom maar door met die tips.

Tip 1: Creëer een ‘deep work ritual’

Volgens Janssen is het allereerst belangrijk om een ‘deep work ritual’ te creëren. Wat houdt dat in? Ze vertelt dat je een werkplek moet kiezen waar het rustig en schoon is. Op kantoor kan dat best lastig zijn, maar als je vanuit huis werkt, kun je bijvoorbeeld de zolderkamer of een andere lege kamer claimen.

Zodra je je plekje hebt gevonden, is het tijd om de juiste items te pakken die ervoor zorgen dat je aan de slag kan gaan. Denk hierbij aan een noise cancelling-koptelefoon, een warme trui, een bakkie koffie en een glaasje water. Vergeet je to-dolijstje trouwens niet. Leg je (privé)telefoon weg en verstop de afstandsbediening als er een tv in de kamer staat.

Tip 2: Geef je grenzen aan bij je collega's

Bathgate benoemt het belang van je grenzen durven aangeven. “Als je niks zegt, blijven mensen dingen doen die jij niet fijn vindt”, zegt ze. Vertel dus aan je collega's, die om de tien minuten een praatje komen maken, dat je even geen tijd hebt. Zodra je je taken hebt afgemaakt, kunnen jullie rustig even kletsen. Werk je vanuit huis? Dan geldt hetzelfde principe.

Tip 3: Schrijf op wat je aan het doen bent als je ineens wordt gestoord

Zit je net middenin een fijne workflow, heb je ineens een vergadering. Bloedirritant. Wat kan je het beste op zo'n moment doen? Opschrijven waar je mee bezig was. Schrijf ook je vervolgtaken op. Op die manier weet je na de vergadering meteen wat je moet doen en zit je binnen de kortste keren weer in die fijne flow.

Tip 4: Gebruik de Pomodoro-techniek

Misschien komt de Pomodoro-techniek je al bekend voor. Hierbij zet je een timer van 20 of 25 minuten en focus je je op één taak. Als de tijd om is, neem je een korte pauze van zo'n vijf minuten. Herhaal dit proces vier keer en neem na de vierde ronde een pauze van 15 of 30 minuten. Het is een populaire methode en Bathgate vergelijkt het met interval training. Door kleine pauzes te nemen, voelt zo'n taak minder zwaar.

Tip 5: Drink voldoende water

Het klinkt een beetje voor de hand liggend, maar het is wel belangrijk. Als we niet genoeg water drinken, raakt ons lichaam vermoeid. Hierdoor gaat alles wat trager. En ja, als je veel water drinkt, moet je vaker plassen. Maar dat is alleen maar goed, zegt Bathgate. Soms is het goed om even weg te lopen van je werkplek.

Tip 6: Geef je brein een break

Over weglopen gesproken, geef je brein wat rust door naar een andere ruimte te gaan of door even naar buiten te gaan. Vul je waterfles, haal een kopje koffie, ga even lunchen of haal een snack.

Zolang je maar niet naar je computerscherm of telefoonscherm kijkt. Je brein heeft namelijk pauzes nodig gedurende de dag. Eventjes door social media scrollen of het nieuws lezen, zorgen ervoor dat je brein nog méér informatie moet verwerken. Volgens Janssen kan je het beste even naar buiten gaan. Ze zegt dat zo'n pauze minimaal 15 minuten moet duren, maar 30 minuten is toch het beste voor je.

Tip 7: Let op je ademhaling

Ahrens benadrukt het belang van een goede ademhaling. Ze zegt: “Bewuster ademhalen is een van de beste manieren om even te aarden. Hierdoor ben je meteen weer gefocust. Een simpele techniek werkt heel goed. Adem vijf tellen in door je neus en adem vervolgens vijf tellen uit door je neus of mond. Doe dit een paar minuten en je zult zien dat het kalmerend werkt.”

Als je dus merkt dat je raakt afgeleid op je werk, concentreer je dan even op je ademhaling. Na een paar minuten kan je weer aan de slag.

Tip 8: Let op hoe je tegen jezelf praat

De manier waarop we tegen onszelf praten is ook heel belangrijk. Probeer negatieve gedachten om te buigen naar iets positiefs. “Als je merkt dat je denkt: ik ga dit nooit afmaken, kijk dan of je het kunt vervangen door een positieve gedachte. Zoals ik doe elke dag mijn best”, vertelt Ahrens. Een kleine mentale oppepper kan soms wonderen doen.

Tip 9: Zorg goed voor jezelf

Misschien wel de belangrijkste tip. Vaak kampen we met concentratieproblemen als we niet genoeg slapen of niet voldoende eten. Skip daarom geen maaltijden en probeer voldoende slaap te krijgen. Lichaam en geest hebben zorg en aandacht nodig en dat kan middels een gezonde dosis selfcare. Als we ons goed voelen, presteren we vaak beter.

Bron: HuffPost