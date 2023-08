Seksuoloog tipt: zo geef je je seksdrive weer een boost

Een hand glijdt over je bovenbeen langzaam naar boven. Je partner is duidelijk in the mood voor actie, maar het enige wat jij wilt is rust. Geen polonaise aan je lijf, lekker slapen.

Jouw seksdrive

“Het is normaal dat je af en toe geen of minder zin hebt, want zin in seks werkt dynamisch,” zegt seksuoloog en psycholoog Michelle Hufkens, auteur van Into me – lekkere seks begint bij jezelf.

“Seksueel verlangen kan voelbaar zijn, stijgen, wegebben, je tot een hoogtepunt brengen of voor een periode ondergesneeuwd raken.” Ze legt uit dat wat we ervaren op het gebied van seks altijd een samenspel is van mentale, lichamelijke, relationele en maatschappelijke factoren. “Ontzettend veel dingen kunnen je zin in seks beïnvloeden.

Denk aan je hormonale balans, sombere of angstige gevoelens, een zwangerschap, negatieve gebeurtenissen uit het verleden, rouwverwerking, relatieproblemen, prioriteiten in je leven, lichamelijke ongemakken, vermoeidheid, een gezinsleven met jonge kinderen of een gebrek aan mentale ruimte.”

Je seksuele verlangen kan niet ‘kapot’ gaan, maar zo kan het wel voelen als je een tijdje geen of minder zin hebt. “Zin hebben, als in: de seksuele energie voelen stromen, hangt nauw samen met je algemene energiebatterij. Heb je je energie opgebruikt, dan zal het wat meer moeite kosten om in de stemming te komen. Ik vergelijk het met vuur. Om aangestoken te kunnen worden en aan te blijven, is voldoende zuurstof nodig. Om het te laten dansen, moet het worden aangewakkerd. Precies zo werkt het met seksueel verlangen.”

Duwtje in de rug

Het is daarbij belangrijk te onthouden dat twee mensen in een relatie hun eigen ‘vingerafdruk’ hebben op het vlak van seksualiteit. “Hun vuurtje zal dus ook op een verschillende manier werken,” aldus Hufkens. “Dat gaat dan over wat je opwindend vindt en waarop je afknapt, maar ook over de frequentie. Ik zie vaak dat mensen proberen om die verschillen weg te werken, vaak zonder gewenste resultaten. Wat is de kans dat je exact hetzelfde lekker vindt en op hetzelfde moment evenveel zin ervaart? Die is klein.”

Het is oké om een tijdje geen of minder zin te hebben. Laat je ook vooral niet intimideren door de cijfers waarmee wordt gestrooid. “Bij seks­onderzoeken willen mensen nogal eens overdrijven over hoe vaak ze het doen. Als er wordt gezegd dat de meeste mensen minstens één keer in de tien dagen seks hebben, zou dat dus nog weleens een overschatting kunnen zijn. Ieder stel moet voor zichzelf ontdekken wat hun ‘normaal’ is. Je hoeft niet vast te houden aan wat je denkt dat anderen doen.”

Er zijn stellen die tevreden zijn met één keer per week, één keer per maand of alleen op vakantie. Prima. “Maar als je graag wat vaker zin zou willen hebben, zijn er wel manieren om het vuurtje een beetje op te stoken. Een accelerator kan het gebruiken van een vibrator zijn. Dat is een sterke prikkel die veel mensen aan het begin van een vrijpartij met zichzelf of samen met hun partner een stevig duwtje in de rug kan geven. Maar wanneer het vuur helemaal is gedoofd, kan er wellicht meer nodig zijn.”

Intieme relatie

Eerst maar het slechte nieuws, namelijk: er is geen quick fix om ervoor te zorgen dat je weer zin krijgt. “Als er spanningen zijn omdat je gedoe hebt op je werk of worstelt met een familiekwestie, is het logisch dat je even wat minder aandacht hebt voor je seksuele relatie,” zegt seksuoloog Nynke Nijman, auteur van Schaamteloze seks: hoe divers kleurt seksualiteit als je de schaamte loslaat?

“Hetzelfde geldt als je mentaal niet lekker in je vel zit of als er kleine kinderen zijn waardoor je vermoeid bent. Dat is dan gewoon even hoe het is.” Wat je in zo’n situatie wel kunt doen, is op een leuke en toegankelijke manier aandacht geven aan – in eerste instantie – de intimiteit die er tussen jou en je partner is. “Voor veel mensen is de stap van helemaal geen seks naar wel weer seks te groot,” zegt Nijman.

Vaak spelen er volgens haar toch wat spanningen mee, omdat de ander wel zin heeft en jij alsmaar niet. Daar kan ook jullie intieme relatie onder gaan lijden, maar – en hier komt het goede nieuws – er zijn wél quick fixes om daar op de korte termijn verandering in te brengen.

“Je kunt je intieme relatie stimuleren door je bewuster te zijn van de momenten waarop je elkaar even aanraakt. Bij het weggaan of het thuiskomen even met aandacht een kus geven. Ga tegen elkaar aan liggen als je met elkaar op de bank zit. Knuffel de ander even voordat je in slaap valt of ’s ochtends als je wakker wordt.

Stap weer eens samen onder de douche of pak elkaars hand een keer spontaan beet. Zo zijn er legio manieren om ervoor te zorgen dat jullie lichamelijk weer wat meer naar elkaar toe groeien.”

Saamhorigheid

Vanuit intimiteit kom je makkelijker bij je seksuele verlangen. “Wat daarbij ook stimulerend werkt, is om eens te kijken naar je eigen individuele seksualiteit,” zegt Nijman.

“Voel je nog opwinding? Masturbeer je weleens? Heb je nog fantasieën? Want we leggen de verant­woordelijkheid voor ons seksleven vaak bij onze partner neer, maar het is een gezamenlijke inspanning om het vuur te laten branden. Zoals ik het weleens omschrijf bij mijn cliënten: je kunt niet verwachten dat je samen een marathon gaat lopen als je er allebei niet voor hebt getraind.”

Ga na waar jij warm voor loopt en wat jou prikkelt, los van je partner. “Als je daarmee experimenteert, geeft dat je seksdrive sowieso een zetje. Daarnaast zijn er veel mogelijkheden die je samen met je partner kunt verkennen, zoals het beluisteren van erotische verhalen, het uitwisselen van jullie seksuele fantasieën of het aanschaffen van nieuwe seksspeeltjes.

Wie weet vinden jullie het spannend om met z’n tweeën naar een erotisch feest te gaan, zodat jullie samen worden geprikkeld.” Als je weet waar je op aanslaat, wordt het makkelijker om je seksdrive naar een hoger level te tillen.

“Daar heeft niet alleen je seksleven baat bij, maar ook je relatie. Als jullie elkaar op seksueel niveau weten te vinden, zorgt dat voor meer verbinding en een gevoel van saamhorigheid. Er zijn meestal ook minder spanningen en de speelsheid in jullie relatie komt terug. Maar als jullie er allebei oké mee zijn dat er op seksueel vlak even wat minder gebeurt, is dat ook prima. Hoe een gezond seksleven eruitziet, kleuren jullie zelf in.”

