No thanks: 11 tips van experts om makkelijker nee te zeggen

“Nee durven zeggen heeft te maken met authenticiteit en autonomie. Om op eigen wijze je pad te bewandelen, los van wat anderen daar ook van mogen denken. No matter what : wees trouw aan jezelf.” Meer info: lindahoogendoorn.nl

“Ken je valkuilen. Zelfinzicht en zelfkennis zijn je grootste tools; wees je bewust van wat je doet en waarom je het doet. Je geweten speelt op wanneer iets indruist tegen je normen en waarden. Wanneer er iets voor jou niet ‘klopt’. Of dat nou fysiek of mentaal is: je voelt dit altijd aan. Luister hiernaar.”

“Vind je het lastig om jezelf op nummer één te zetten? Zet jezelf dan op een gedeelde eerste plaats. Jij bent namelijk minstens zo belangrijk als de andere mensen op die eerste plek.”

“Stop met denken voor een ander. Geen nee durven zeggen kan samenhangen met talloze aannames en overtuigingen die niet op waarheid gebaseerd zijn, maar die alleen maar in ons hoofd zitten. We denken bijvoorbeeld dat we altijd klaar moeten staan voor iemand, of dat we de enige zijn die iets kunnen doen, maar dat hoeft niet zo te zijn. Stel daarom ook gerust vragen voordat je een toezegging doet.”

“Stel uit. Als iemand je iets vraagt, ben je niet verplicht daar direct een antwoord op te geven. Laat weten dat je er over na wilt denken en vraag of je er later op terug mag komen. Neem er de tijd voor, slaap er een nachtje over: word je bewust van hoe je lichaam reageert op het verzoek, denk erover na en bepaal daarna pas wat je doet.”

“Zie nee leren zeggen als een experiment. Er is geen goed of fout, hooguit kan het een andere uitkomst hebben dan je gedacht of verwacht had. Begin met experimenteren bij mensen bij wie de drempel voor jou het laagst is. Bij wie je je het meest vertrouwd en jezelf voelt. En laat je verrassen. Want de angst dat je afgewezen wordt, is vaak onterecht. Hoe meer je oefent, hoe makkelijker het wordt: dat is een belofte!”