Wat doe je als jouw partner wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag? Experts geven advies

Een safe space

Wanneer bekend wordt dat je partner een misstap heeft gemaakt, komt er ook als partner of familielid veel op je af. Het is belangrijk om je gedachtes te ordenen, door bijvoorbeeld met een professional in gesprek te gaan. Dit kun je het beste sámen met je partner doen, adviseert seksuoloog Lambrechts. “Je bevindt je dan in een veilige omgeving waar je eerlijk naar elkaar kunt zijn binnen vier muren. In plaats van je te richten op jezelf, de partner die zich verraden voelt, of dat de focus ligt op je partner die in een juridisch proces is verwikkeld, kunnen jullie je samen focussen op een gesprek tussen elkaar.”

Praten met een psycholoog biedt veel helderheid, toch raadt Lambrechts aan om ook iemand uit je omgeving in vertrouwen te nemen. Dat kan best lastig zijn als je overvallen wordt door een gevoel van schaamte, ongeloof en verraad. Lambrechts: “Maar het is fijn om te weten dat er een persoon is die over jouw situatie weet en die er voor je kan zijn op moeilijke momenten.”

Verdient je partner een tweede kans?

Linda de Mol besloot om een tijd uit de schijnwerpers te stappen toen de beschuldigingen over haar vriend Jeroen aan het licht kwamen. Relatietherapeut Marcelino Lopez snapt de reactie van de presentatrice heel goed en vindt het zelfs een verstandige keuze. “Je wordt overspoeld door ongevraagde meningen van anderen. Vooral wanneer de relatie, zoals bij bijvoorbeeld Linda de Mol en Igone de Jongh, onder de loep van een heel land ligt. Dat zet de relatie nog meer onder druk. Tijd weg van de schijnwerpers lijkt me een broodnodige eerste stap zodat de geliefden kunnen onderzoeken waar ze samen staan.”

Ga je verder met je partner na een misstap of wijs je 'm direct de deur? Helaas is er geen kant-en-klare handleiding voor een dergelijke situatie. Voor de een is het over en uit als dit ze overkomt, maar anderen kunnen wel vergeven. Een tweede kans hoeft niet uitgesloten te zijn, meent Lopez. “Ik geloof in oprechte spijtbetuigingen en vergeving. De nadruk ligt op het woord ‘oprecht’. Het kan zijn dat de overtreder diepe spijt heeft of dat hij het spijt veinst om zijn hachje te redden. Als partner zul je daar achter moeten komen voordat je iemand een tweede kans geeft.”

Lambrechts vult aan: “Tijdens gesprekken met een therapeut kunnen jij en je partner samen bedenken of er een mogelijkheid is voor een tweede kans en verandering óf dat je samen besluit om op een goede manier uit elkaar te gaan.”

Maar het blijkt in de praktijk toch vaak lastig als het vertrouwen zo diep geschaad is. Vooral als het daarna weer misgaat, aldus Lopez. “Mensen onderschatten vaak hoe kostbaar vertrouwen is, totdat ze het kwijt raken. Een vertrouwensrelatie die in jaren is opgebouwd kun je met een stomme actie verpesten.”

Experts explain Waarom blijven mensen bij partners die zijn beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag?

Hulp bieden zónder oordeel

Het kan als buitenstaander moeilijk te begrijpen zijn waarom iemand bij een partner blijft. En toch is luisteren zonder oordeel de beste manier om te helpen, benadrukt seksuoloog Lambrechts.

“Probeer je mening niet direct te uiten. Accepteer de keuzes die zij als koppel maken. Je merkt dat als mensen hun relatie net anders inrichten dan het ‘normale’, anderen gelijk hun oordeel klaar hebben. Koppels moeten hierdoor zichzelf, hun partner en hun keuzes continu verdedigen.” Wil je echt helpen? Bied een luisterend oor. “Mensen hebben op dat moment jouw mening niet nodig, maar willen gehoord worden en hun kant van het verhaal vertellen. Wees er daarom voor diegene, ongeacht de keuzes die ze maken.”