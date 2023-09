Hello people pleaser: zo leer je vaker nee te zeggen

Ben jij een pleaser? Vind je het lastig om nee te verkopen als iemand je iets vraagt? Ben je bang om mensen af te wijzen of om zelf afgewezen te worden als je tegengas geeft of een keer voor jezelf kiest? Lees dan vooral verder.

Pleaser

Het is helemaal niet erg om af en toe iets tegen je zin te doen voor een ander, maar komt dit aan de lopende band voor, dan wordt het misschien ongezond. Als je altijd maar ‘ja, ja, ja’ zegt en jezelf daarbij voorbijloopt of over je eigen grenzen heen gaat, wordt het tijd het tij te keren. Voor stress- en vitaliteitscoach Linda Hoogendoorn is het thema ‘nee leren zeggen’ een standaard onderdeel van haar coachingssessies.

“Zelf was ik vroeger een enorme pleaser en kon ik moeilijk nee zeggen,” vertelt ze. “Dit resulteerde in een burn-out en pas daarna leerde ik dat je eerst goed voor jezelf moet zorgen, voordat je er voor een ander kunt zijn. Nee zeggen tegen een ander is ja zeggen tegen jezelf. In eerste instantie is het dus belangrijk om genoeg zelfliefde te ontwikkelen, zodat je minder bang wordt voor afwijzing (zowel van jouw kant als van de ander), waardoor je automatisch je eigen welzijn – zoals het dus eigenlijk zou moeten zijn – prioriteit geeft.

Een van mijn favoriete quotes over dit thema is er een van Dr. Stephen Covey: ‘We mogen nooit te druk worden met zagen, om de tijd te nemen om de zaag te slijpen.’ Voordat je op een goede manier nee kunt leren zeggen, is het van belang dat je je eigen grenzen herkent en erkent. Veel mensen weten namelijk helemaal niet meer waar hun grenzen liggen, zijn die uit het oog verloren. En zijn in plaats daarvan vooral gericht op de behoeften van de ander in plaats van op wat zij zelf nodig hebben.

Uiteindelijk word je niet gelukkig van deze manier van leven. Het kan voor een hoop stress zorgen; je doet meer dan je kunt, neemt te veel hooi op je vork, doet dingen die je eigenlijk niet wilt doen, die niet stroken met je normen en waarden, en je leeft misschien zelfs wel je hele leven of een deel ervan zoals een ander dat voor je uitgedacht heeft. Maar dat is uiteraard niet de bedoeling. Dus het belangrijkste om mee te beginnen is: teruggaan naar jezelf.

Wie bén jij? Wat wíl jij? Wat heb jíj nodig? Geef meer energie aan wat je wel wilt en wat goed voor je is, en stop minder energie in dat wat je niet wilt of wat niet goed is voor jou. Als je leert trouw te zijn aan jezelf en volgens jouw standaarden en voorwaarden leert te leven, word je stukken gelukkiger, en zelfs gezonder dan wanneer je dat niet doet. Want jezelf wegcijferen voor een ander is voor zowel je fysieke als mentale gezondheid niet bevorderlijk.”

Betere balans

Daar is lichaamsgericht therapeut Tasha Visman van praktijk Rebalance Yourself het volkomen mee eens. Zij is net als Linda ervaringsdeskundige. “Nee zeggen vond ik vroeger behoorlijk lastig. Omdat ik dacht dat ik daardoor anderen teleur zou stellen. Ik kreeg daardoor veel last van spanning en stress, omdat ik voortdurend over mijn grenzen ging. Dat uitte zich in allerlei fysieke, emotionele en mentale klachten. Door beter en vaker stil te staan bij de reactie van mijn lichaam, leerde ik het ongemak kennen dat ik voelde wanneer ik over mijn eigen grenzen ging. Dit gevoel ging ik serieus nemen.

Ik oefende met het aangeven van mijn grenzen en nee zeggen op verzoeken waar ik me niet fijn bij voelde. Dat vond ik vooral in het begin enorm spannend: wat zouden mensen wel niet van me denken? Zouden ze me straks onaardig vinden? Me afwijzen? Maar het werd gelukkig steeds makkelijker. Vooral ook omdat, tegen mijn verwachting in, mijn omgeving er juist heel goed op reageerde. Omdat ik mijn eigen grenzen serieus nam, gingen anderen dat namelijk ook doen. Dat gaf me het zelfvertrouwen en de motivatie die ik nodig had om mijn eigen belangen centraal te stellen.

Ik ging me er veel vrijer door voelen, zo heerlijk. Dus ik kan het absoluut iedereen aanraden! Overigens hoef je natuurlijk niet altijd een harde nee terug te geven als iets niet helemaal goed voelt voor je. Het mag ook een ja met bepaalde voorwaarden zijn. Het is vaak niet alleen maar zwart-wit; een gulden middenweg bestaat ook.”

Liefde voor jezelf

“Er zitten nu eenmaal helaas geen 48 uur in één dag en we hebben ook niet de energie van tien personen,” legt vitaliteitscoach Hoogendoorn uit, “dus leer doseren. Zodra je goed in de gaten krijgt waar jij blij van wordt, waar je energie van krijgt, wat belangrijk is voor jou, dan kun je deze activiteiten of mensen prioriteit geven in je leven. Hierdoor kun – en ga je hopelijk – je tijd, energie en aandacht gerichter en efficiënter inzetten.

Wanneer er minder energie weglekt naar zaken die je alleen maar energie kosten in plaats van geven, verbetert de balans vanzelf. Dus maak keuzes op basis van liefde voor jezelf, in plaats van op basis van angst voor wat een ander wel niet zal denken of vinden.” Therapeut Visman: “Om jezelf centraal te stellen en te voelen wat jij nodig hebt, is rust in je hoofd en ontspanning in je lichaam nodig. Mindfulness, meditatie, yoga en lichaamsgerichte therapieën kunnen daarbij helpen.

In die rust kun je gaan oefenen met voelen. Als iets niet goed voelt, en je bent je daar bewust van, besef dan dat je altijd zelf een keuze hebt: zeg ik nee, zeg ik ja, of zeg ik ja onder voorwaarden? Alleen jij kunt ervoor zorgen dat je leven in balans is en dat er niemand meer over jouw grenzen heen gaat – om te beginnen jijzelf niet.”

