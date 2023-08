Dit zijn de 4 hechtingsstijlen: welke heb jij?

Welke hechtingsstijl heb jij?

Wat zijn hechtingsstijlen?

Psychiater John Bowlby en Mary Ainsworth zijn de voorvaders van de hechtingstheorie en de hechtingsstijlen. Volgens hun theorie is de (hechtings)band die een kind opbouwt met diens ouders of verzorgers van belang voor de persoonlijke ontwikkeling van die persoon.

Oftewel: de manier waarop jij je — als volwassene — hecht aan je vrienden, partners en familieleden is te herleiden naar de band die je had met je ouders of verzorgers toen je opgroeide. Waren je ouders liefdevol en warm, of juist afwezig en koeltjes? Jouw hechtingsstijl bepaalt hoe jij je gedraagt in jouw verschillende relaties.

Speaking my language Weet jij welke van de vijf zogeheten liefdestalen jij en je partner spreken?

De vier hechtingsstijlen

Volgens John en Mary zijn er vier hechtingsstijlen.

Veilige hechtingsstijl

Mensen met een veilige hechtingsstijl hebben een veilige jeugd gehad. Ouders gaven de kinderen voldoende aandacht en vormde een veilige haven voor het kind. Deze veilige basis zorgt ervoor dat het kind de omgeving kan verkennen en op zichzelf en anderen leert te vertrouwen. Vaak gaan ze positieve relaties aan op latere leeftijd.

Vermijdende hechtingsstijl

Mensen met een vermijdende hechtingsstijl zijn vaak wantrouwend naar anderen. Ze komen afstandelijk over en doen graag dingen alleen. Afhankelijk zijn van een ander vinden ze maar niks. De ouders of verzorgers van deze persoon waren tijdens hun jeugd afwijzend en ongevoelig. Hierdoor komen personen met een vermijdende hechtingsstijl soms ongeïnteresseerd of ongevoelig over. Ze beschermen zichzelf tegen de pijn omdat ze dit al jaren doen.

Ambivalente hechtingsstijl (ook angstig-obsessieve hechtingsstijl genoemd)

Mensen met een ambivalente hechtingsstijl hebben vaak last van verlatingsangst en stemmingswisselingen. Soms verloopt alles perfect, maar het kan ook heel gauw omslaan. Dit komt vaak door hun overbezorgde of onvoorspelbare ouders. De ouders gaven wisselende signalen, waardoor zij als kind de omgeving niet durfde te verkennen. Daarnaast werd het kind heel afhankelijk van hun ouders — ookal waren deze soms afwezig tijdens cruciale momenten.

Gedesorganiseerde/gedesoriënteerde hechtingsstijl (ook angstig-vermijdende hechtingsstijl genoemd)

Mensen met een gedesoriënteerde hechtingsstijl zijn het vertrouwen in anderen en zichzelf kwijtgeraakt. Deze hechtingsstijl kan voorkomen bij mensen die als kind verwaarloosd of misbruikt zijn. De ouder of verzorger was namelijk een bron van veiligheid en van angst tegelijkertijd. Dit zorgt voor veel verwarring op latere leeftijd, vanwege alle pijn, trauma en angst die iemand heeft ervaren. Ze hebben moeite met het aangaan van relaties, maar zoeken wel toenadering. Tegelijkertijd is er ook sprake van vermijding.

Hechtingsstoornis

Wie een heftige en onveilige jeugd heeft gehad, kan een reactieve hechtingsstoornis hebben. Dit komt alleen voor bij extreme verwaarlozing, mishandeling of het vaak wisselen van verzorgers. Belangrijk om te weten: een onveilige hechting en hechtingsproblemen zijn dus niet hetzelfde als een hechtingsstoornis.

Test

Jouw hechtingsstijl geeft je inzicht en kennis over jezelf en hoe je bepaalde relaties kan verbeteren. Ben je bang dat je partner je verlaat voor een ander? Of ben je bang om een relatie aan te gaan? Misschien neem je jezelf wel heel erg in bescherming omdat je bang bent om gekwetst te worden.

Mocht je toch benieuwd zijn welke hechtingsstijl je hebt, dan kun je een paar tests doen. Zoals de Psyned hechtingsstijl-test, of de test van Psychologie Magazine. Een andere, populaire, test is de Amerikaanse quiz van The Attachment Project.

En remember: your past does nót define your future.

Bron: Psyned, Bedrock