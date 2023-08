It’s a family affair: alles wat je moet weten over familieopstellingen

Familieopstellingen

Stel je een ruimte voor met een serene sfeer en zachte verlichting. Een groepje mensen staat in een kring, hun ogen gesloten en diep ademhalend. Je kent deze mensen niet, ze zijn volslagen vreemden voor je. Maar vandaag vertegenwoordigen ze ieder een lid van je familie.

Binnen een paar uur worden verborgen patronen en dynamieken duidelijk, worden emotionele blokkades doorbroken en hopelijk problemen en vraagstukken opgelost. Welkom in de fascinerende wereld die familieopstellingen heet. Geen zweverige toestanden, maar een nuchtere benadering om de puzzelstukjes van je verhaal op hun plek te laten vallen.

“Een familieopstelling is het innerlijke beeld van hoe jij naar je familie kijkt in 3D,” zegt psycholoog Petra van der Heiden, gespecialiseerd in familie- en hechtingsopstellingen. “Het doel is om anders te kijken naar een probleem. Bij een familieopstelling praat of denk je er niet over, je gaat er echt mee aan de slag.

Met een bepaalde vraag in je hoofd zet je de mensen die je familie­leden voorstellen op een specifieke plek, met hun gezicht in de richting die voor jou goed voelt, met een onderlinge afstand die voor jou klopt. Puur gevoelsmatig. Je kunt vervolgens met enige afstand naar deze opstelling kijken en tot inzichten komen.”

Revolutionaire aanpak

Grondlegger is psychotherapeut Bert Hellinger. Tijdens zijn sessies ontdekte deze Duitse therapeut dat de problemen van mensen vaak deel uitmaken van verborgen ‘patronen’ waar ze in zitten. Vooral familiepatronen bleken een grote invloed te hebben op ons welzijn.

Daarom ontwikkelde hij in de jaren zeventig een revolutionaire methode waarbij hij representanten gebruikte om familiedynamiek inzichtelijk te maken. Zijn aanpak verspreidde zich al snel over de wereld en lijkt de laatste jaren populairder dan ooit.

Dat komt door onze toenemende interesse in persoonlijke groei en ons verlangen naar rust en welzijn, maar vooral doordat deze methode echt wérkt. “Je kunt alle problemen inbrengen in een opstelling,” vertelt relatiementor en liefdesopsteller Ellen van Vliet, die geregeld familieopstellingen begeleidt.

“Dus ook een ziekte, trauma, je werk, geld of het land van herkomst als jij of je voorouders uit een ander land komen dan waar je nu woont. Veel mensen die bij me komen, willen graag meer verbinding in hun liefdesrelatie, bijvoorbeeld omdat er altijd gedoe en strijd is over een bepaald onderwerp: seks, de financiën, een verslaving, de opvoeding van de kinderen.

Soms is er sprake van een kinderwens die nog niet is vervuld. Maar ik zie ook veel ­singles die het heel moeilijk vinden om liefde te vinden of een relatie in stand te houden, door de angst om zich te binden of juist door verlatingsangst. Een familieopstelling kun je in je eentje doen of samen met je partner.”

Inzicht in patronen

Als je nog nooit hebt meegedaan aan een familieopstelling, klinkt het een beetje als hocus pocus. Maar bijna iedereen die er ervaring mee heeft, vindt de aanpak praktisch en doel­gericht. Vergelijk het maar met het lezen van een routekaart naar een beter begrip van jezelf en je familie­achtergrond. Je krijgt meer inzicht in de keuzes die je maakt, op basis waarvan je dat doet en hoe je familie daarop van invloed is.

“Als baby komen we in een bepaalde constructie terecht, je wordt geboren in een systeem met normen en waarden die vaak al generaties in de familie zijn,” legt Van der Heiden uit. “Er zijn cultuuraspecten van landen, bevolkingsgroepen en families en er kan sprake zijn van trauma bij je ouders of je grootouders, bijvoorbeeld omdat ze als kind niet genoeg werden gezien.

Als baby en jong kind vind je je plek tussen alle zichtbare en onzichtbare do’s en don’ts van de familie. Het wordt jouw wereld en voor zover jij weet is dat dé wereld.”

De wereld waarin jij opgroeit – en specifieker: wat er tegen je wordt gezegd en hoe er wordt gehandeld in je familie – zorgt voor een aantal overtuigingen die je over jezelf hebt, om preciezer te zijn: wie je bent, wat je mogelijkheden zijn en hoe jij je ten opzichte van familie­leden en anderen dient te gedragen.

Je past je als het ware aan de situatie aan waarin je bent opgegroeid. “Totdat je volwassen wordt en de wereld veel groter blijkt te zijn dan dat kringetje van familienormen en -waarden dat jij kent,” aldus Van der Heiden. “Hoe jij met je partner omgaat, blijkt misschien helemaal niet zo vanzelfsprekend te zijn. Maar dat doe je omdat je dat kent van hoe je ouders met elkaar omgaan.

Dat is een patroon geworden waarmee je je identificeert, wat op latere leeftijd ook tot problemen kan leiden: onzekerheid, angst, geen relatie kunnen vasthouden. Bijvoorbeeld omdat je partner het helemaal niet fijn vindt als je alles voor hem regelt, terwijl jij denkt dat je het goed doet. Een familieopstelling geeft je inzicht in hoe je deze patronen als kind bent gaan vormen en waarom dat toen op dat moment niet anders kon, maar nu wel.”

Praktisch en nuchter

Hoe kunnen mensen die niks van je weten helpen patronen uit je verleden te processen? “Mensen resoneren op elkaar,” antwoordt psycholoog Van der Heiden. “Als je op een feestje komt, voel je meteen de sfeer. Je wordt gegrepen door een bepaalde energie of juist niet.

Wij mensen zijn sociale wezens die zich in elkaar inleven, zelfs in onbekenden. De groepsleden leven zich in een zus, vader of moeder in en kunnen zo antwoord geven op de vragen van de vraagsteller en reageren op de andere ‘familieleden’.

Daarvoor hoef je geen speciaal talent te hebben, iedereen kan het. Het is niet vaag of abstract, maar heel praktisch en nuchter. Veel mensen hebben al vaak over hun pijn en hun verdriet gepraat, maar vallen steeds weer terug in: ik weet het rationeel wel, maar ik kan het niet voelen.

Of: ik snap het wel, maar het blijft een probleem. In een geslaagde familieopstelling zet de vraagsteller een stap vooruit in het proces omdat deze persoon durft te vóélen waar hij of zij klem zit. Dat gaat allemaal heel intuïtief – en dus vanzelf.

Vervolgens moet je het als vraagsteller aandurven om de richting van de oplossing in te slaan, ook als dat in eerste instantie moeilijk of pijnlijk is. Het gaat bij een familieopstelling om dingen loslaten, om zien wat er echt is gebeurd en je durven verbinden met de waarheid.

Sommige gebeurtenissen of gevoelens heb je weggeduwd, andere dynamieken worden zichtbaar omdat je de moed hebt er echt naar te kijken. Ik heb veel mensen gezien die al jarenlang onder hetzelfde probleem gebukt gingen en door een familieopstelling inzicht en weer perspectief kregen: hé, ik heb een keuze.”

