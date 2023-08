Zo zorg je ervoor dat jullie niet blíjven twisten over hetzelfde

Je komt na een vermoeiende werkdag thuis en het eerste wat je ruikt is: rottend afval. Alwéér vergeten de vuilniszakken buiten te zetten? Jij had de loodzware zakken al van het balkon naar de gang gesleept. Het énige wat er nog hoefde te gebeuren, was de zakken meenemen naar beneden en aan de weg zetten. Hoe moeilijk kan het zijn? Moet je dan altijd alles zelf doen? Stampvoetend loop je de woonkamer in om je partner eens goed de waarheid te vertellen. Over de vuilniszakken, maar ook over rondslingerende slips in de badkamer, dat eindeloze gesnurk en o ja, misschien is het een goeie om die training van vanavond af te zeggen om mee te gaan naar de ouderavond op school. Het is toch niet alleen jóúw dochter?

“We maken in liefdesrelaties vaak ruzie over hetzelfde,” zegt relatietherapeut Jean-Pierre van de Ven, auteur van boeken als Het moet helemaal anders en Ruzie met je partner. “Zet je tien stellen naast elkaar, dan zie je bijna overal dezelfde obstakels. In de meeste gevallen gaat het over geld, over familie of het huishouden. Een veelvoorkomend issue is hoe jij of je partner met geld omgaat, maar ook de onderlinge verdeling van geld levert veel frictie op: hoe doe je dat zo eerlijk mogelijk? De meeste mensen zijn ook erg gevoelig voor hoe het met hun familie gaat. Als de ander daar kritiek op heeft, valt dat snel verkeerd. Het huishouden is de derde grote trigger, omdat iedereen z’n eigen idee heeft over hoe je de taken op een goede manier verdeelt.”

Láát elkaar een beetje

De gemene deler die volgens Van de Ven ten grondslag ligt aan al deze ruzies, is dat mensen zich te veel met elkaar bemoeien. “In een relatie moet je het gevoel hebben dat je een zekere mate van zelfbeschikking hebt. Autonomie is belangrijk, anders vliegen mensen tegen de muren op. Dat is niet altijd mogelijk, omdat je rekening moet houden met de kinderen, een ziek familielid of bijvoorbeeld geldproblemen. In zulke gevallen moet je samen tot een oplossing komen om de boel in goede banen te leiden, maar zelfs dan hoef je niet boven op elkaars lip te zitten. Partners bemoeien zich vaak op zo’n manier met elkaar dat ze hun mening gaan opdringen, want die is heilig. Dat zorgt gegarandeerd voor communicatieproblemen, dus het advies is: laat elkaar een beetje.”

De reden dat we toch weer in dezelfde ruzievalkuilen trappen, is omdat we als mensen gewoontedieren zijn. “Mensen zijn gemaakt om te denken in patronen,” zegt Van de Ven. “We fietsen een vaste route naar ons werk, we eten elke dag om dezelfde tijd, we gaan elk jaar naar dezelfde Franse glamping. Dat voelt prettig, omdat het bekend terrein is. Hetzelfde geldt voor ruzies. Op een gegeven moment ontwikkel je samen een slechte gewoonte, bijvoorbeeld een terugkerende discussie over slingerende theezakjes op het aanrecht. Ook al voer je daar elke keer dezelfde ruzie over en vind je dat eigenlijk niet prettig, het voelt toch vertrouwd. Het helpt om daar eens bij stil te staan: waarom maken we hier eigenlijk steeds ruzie over?”

Je ziet me niet

Kijk je er op een rationele manier naar, dan is een vergeten dop op de tandpasta geen aanleiding voor steeds dezelfde hoogoplopende discussies. Maar in praktijk werken juist dit soort op het oog onbetekenende wissewasjes als een rode lap op een stier. “Dat komt omdat ze raken aan de waarden die je hebt, aan wat jij belangrijk vindt in het leven,” zegt relatiecoach Anne de Jong, auteur van Sorry, schatje, het no-nonsense relatieboek voor goede en slechte tijden. “Gisteren had ik een stel in mijn praktijk dat vaak ruziet over het maken van afspraken. Hij wil weten waar hij aan toe is, dus hij zegt: ‘Gaan we op zondag nou om één uur of om drie uur naar je ouders?’ Dat vindt zij gezeur, omdat zij wil aankijken waar ze dit weekend zin in heeft. Zijn waarde is dus vastigheid, haar waarde is loslaten.”

Til je ruzies naar een hoger niveau, dan zie je dat ze altijd gaan over het hebben van andere waarden en de onderliggende pijn die dat met zich meebrengt. “Niet het verkeerd inruimen van de vaatwasser is het knelpunt, maar dat jij denkt dat hij niet ziet hoe belangrijk dat voor jou is,” zegt De Jong. “Als jij boos op je partner wordt omdat het dopje weer niet op de tandpasta zit, zeg je eigenlijk: als je dit negeert, vind je mij niet belangrijk. Mensen hebben gedoe over de bovenkant, het niet-wegbrengen van het oud papier of het laks omgaan met de financiële administratie, maar het gaat bijna altijd over het feit dat jij je niet gezien voelt: je vindt me niet lief, je ziet me niet, je hoort me niet. Dat hebben we alleen zelf niet door, waardoor we eindeloos in cirkels blijven ruziën over hetzelfde.”

Hé, daar is ie weer!

De beste tip: zet eens op een rijtje waar het gedoe over gaat. “Dat kan variëren van niet vragen naar hoe het op je werk was tot geen voorspel krijgen, noem het allemaal maar op,” zegt De Jong. “Zet je dat allemaal op papier, dan kun je gaan kijken wat er nu elke keer onder de oppervlakte speelt. Stel dat blijkt dat je partner steeds voorbijgaat aan wat jij nodig hebt, dan worden al die kleine conflicten teruggebracht tot één conflict. Ieder mens heeft gevoelige punten en je ziet dan precies wat jouw gevoelige punt is. In plaats van de hele tijd te kibbelen over hetzelfde, kun je dan makkelijker denken: hé, daar is ie weer. Als je dat onderwerp vervolgens aankaart bij je partner, kun je proberen om daar samen een constructief gesprek over te voeren.”

Een constructief gesprek voeren zonder ruzie begint en eindigt met luisteren naar de ander. “Probeer op elkaar in te zoomen,” adviseert De Jong. “Vraag aan de ander waarom dit zo belangrijk voor hem of haar is, en hoe het voelt als het anders loopt dan je van tevoren had bedacht, vertel eens iets meer. Het is daarbij de bedoeling dat je echt hoort hoe belangrijk iets voor iemand is, want vaak kun je dan net iets liever zijn voor een ander. Dat is ook een grote boodschap als het gaat om gedoe voorkomen: zorg voor een soort airbag in je relatie. Zo’n airbag bouw je op door wat vaker lief te doen, nieuwsgierig te zijn en ook wat vaker complimenten te maken. Als er dan toch een keer iets niet helemaal lekker loopt vanwege een tandpastadopje of een vuilniszak, landt het net wat minder hard.”

