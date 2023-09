Experts leggen uit: zó veel uur moet je met elkaar doorbrengen om goede vrienden te worden

Nieuwe vrienden maken

Aan de University of Kansas in Amerika deed Jeffrey Hall onderzoek naar vriendschappen en kwam hij er samen met andere onderzoekers achter dat je minstens tweehonderd (!) uur met iemand moet doorbrengen voordat een kennis een goede vriend wordt.

Maar waar vind je nieuwe vrienden? En hoe ga je van vage kennissen naar een diepe, betekenisvolle vriendschap? In een gesprek met HLN vertellen experts auteur Selma Franssen en sociologe prof. dr. Beate Völker de do’s en don’ts van het maken van nieuwe vrienden.

Tweehonderd kopjes koffie

Franssen zegt over de milestone van tweehonderd uur: “Of dat cijfer echt klopt, laat ik in het midden, maar het is wel goed om erbij stil te staan dat een vriend niet zomaar uit de lucht komt vallen. Reken maar uit. Stel dat je elke week twee uurtjes samen een koffie gaat drinken, dan zou dat honderd keer moeten gebeuren voordat er een goede basis is.”

Een goede basis is de key vindt ook prof. Völker. “Hoeveel tijd je er precies in steekt, verschilt dan weer van persoon tot persoon”, vertelt ze. “Terwijl voor de ene vriendin jullie wekelijkse tennisdate heilig is, is het voor een andere vriendin even waardevol om elkaar geregeld te sms’en of te appen, en op die manier mee te blijven met elkaars leven. Je bent in contact, de vriendschap ‘leeft’: dat is het belangrijkste.”

Toxische vriendschappen Zó maak je het uit met een vriend of vriendin

Veel afspreken

Beiden vrouwen zijn het erover eens: het is van groot belang om regelmatig live af te spreken. Appen, bellen, of sms’en alleen is niet voldoende. Franssen legt uit dat lichaamstaal hartstikke belangrijk is in een vriendschap, zoals de intonatie van iemands stem of een meelevende blik in de ogen van een vriend of vriendin. “Die gaat toch grotendeels verloren bij digitaal contact. Ook iemand een oprechte knuffel geven, kan de band versterken.”

Uit het onderzoek van Hall bleek ook dat het gemiddeld zo’n 50 uur duurt voordat een (vage) kennis een vriend wordt. Gooi daar nog 150 uur bij en dan ga je richting best friend territory. Ook zagen onderzoekers dat het belangrijk is om leuke activiteiten te ondernemen om een hechtere vriendschap te vormen.

Het voeren van diepere gesprekken over serieuze onderwerpen is ook een belangrijke basis voor het vormen van een hechte vriendschap, net als het tonen van liefde en affectie.

Bron: HLN , University of Kansas