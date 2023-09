Gatver: zó veel bacteriën zitten er op jouw kussensloop

Zo smerig is jouw kussensloop

Hoe vaak was jij je kussensloop? Waarschijnlijk minder vaak dan zou moeten. Zeker als je weet wat voor beestjes er allemaal op je kussensloop rondlopen. Volgens onderzoek van Amerisleep zitten er na 1 week slapen maar liefst 3 miljoen bacteriën op je kussensloop. Dat is 17.000 (!) keer meer bacteriën dan een gemiddelde wc-bril.

Viezigheid verzamelen

En dat is niet alles. Elke keer als je 's avonds in bed stapt, komen er 50 miljoen huidcellen op je beddengoed. Tel daar ook maar wat schimmels en huisstofmijten bovenop. En dan hebben we het nog niet eens gehad over alle crèmes, make-up, zweet en andere viezigheid die je zo mee je bed in neemt.

Dus hop, die kussenslopen moet echt vaker in de was, minstens één keer per week. Heb je geen puf of zin om je hele bed wekelijks te verschonen? Dan kun je er ook voor kiezen om alleen de kussenslopen een paar keer per week te verversen.

Bron: NY Post