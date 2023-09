Keeping it cool: zó houd je je huisdier koel tijdens deze hitte

Voor je hond

Honden zijn erg gevoelig voor de hitte en hebben dus veel behoefte aan verkoeling. Zorg er dus voor dat je hond vrij kan bewegen en de schaduw kan opzoeken. En zorg dat er altijd voldoende drinkwater aanwezig is voor je hond.

Ook doe je je hond een enorm plezier met een verfrissende duik, maar laat hem daarna wel goed opdrogen. En probeer een wandeling op asfalt te vermijden. Het asfalt kan heel heet worden en voor blaren op de pootjes van je hond zorgen.

Voor je kat

Vooral katten met een wit kopje of witte oortjes zijn gevoelig voor de hitte en zij kunnen zelfs verbranden. Om dit te voorkomen kun je ze heel voorzichtig insmeren met niet-vette zonnebrandcrème.

Zorg er ook bij je kat weer voor dat hij makkelijk vrij kan bewegen en eventueel zelf naar binnen en buiten kan gaan. Ze kunnen vaak zelf wel een koele plek zoeken om te vertoeven. Zorg er ook voor dat er op verschillende plekken bakjes met water staan zodat je kat altijd kan drinken.

Voor je konijn

Konijnen kunnen heel slecht tegen de hitte. Normaal zijn ze gewend om bij warm weer in hun koele hol te kruipen, maar in hun hok kunnen ze geen kant op. Zorg dus dat het hok in de schaduw staat. Om hun slaapplek extra te koelen kun je een fles met water invriezen en deze vervolgens gewikkeld in een handdoek in het hok leggen. Ze vinden het heerlijk om tegen de flessen aan te zetten. Deze truc is trouwens ook heel geschikt voor cavia's, hamsters, ratten, muizen, fretten, etc.

Zorg ook weer voor voldoende water, en pas op dat de tuut van de drinkflesjes niet te warm wordt.

Bron: AD.nl