Geniale lifehack: zo kom je van die muffe lucht uit je stofzuiger af

Luchtstroom stofzuiger

Eigenlijk is zo'n vieze, nare lucht in huis door je stofzuiger heel logisch. Een stofzuiger zuigt al het vuil en viezigheid op wat die in huis tegenkomt, zoals hondenharen, etensresten en stof. Dit kan een nare geur achterlaten.

De luchtstroom die door het apparaat komt neemt die geurtjes mee naar buiten. Voor je gaat twijfelen aan je stofzuiger kun je het beste eerst even kijken of je de stofzuigerzak moet vervangen. Ook dit kan een oorzaak zijn van een muffe geur.

Wasparels of waspoeder

Maar wat als de stofzuigerzak nog helemaal niet vol zit? Dan kun je om de geur te verdoezelen heel makkelijk wat wasparels of waspoeder op zuigen. Een heel multifunctioneel product en niet schadelijk voor de stofzuiger, maar het zorgt wel voor een hele lekker geur in huis. Er zijn ontelbaar veel lekkere wasparels en waspoeders in verschillende geuren.

De luchtstroom neemt dan in plaats van een muffe geur, de heerlijke geur van de wasparels of waspoeder mee naar buiten. Zo heb je na het stofzuigen een schone vloer, maar ook een lekker ruikend huis. Mocht je de heerlijke geur van wasparels en waspoeder na een tijdje niet meer ruiken, dan kun je gewoon wat extra opzuigen.

Wat doe jij tegen muffe geurtjes in huis?

Bron: Libelle