Raar maar waar: op déze plek in de slaapkamer kun je het best de ventilator neerzetten

Ventilator in de slaapkamer

Een ventilator is de afgelopen zomers een ware musthave geworden in huis. Ook dit jaar kun je er maar beter eentje aanschaffen als je 'm nog niet op zolder hebt staan. Zwetend op de bank zitten of niet kunnen slapen door de hitte is immers geen pretje. Een logische gedachte is om het ding naast je bed te zetten in de slaapkamer, maar dit blijkt toch niet de beste plek te zijn voor jouw ventilator. Niet als je er alles uit wil halen, tenminste.

Huh, waar dan?

Waar je dat blazende ding dan neer moet zetten? Je doet er goed aan om de ventilator in de deuropening te plaatsen. Dat klinkt misschien al onlogisch, maar het wordt nóg gekker. Je kunt 'm namelijk het beste met de achterkant naar je toe zetten; zodat-ie naar de gang blaast, dus.

Daarbij moet je je slaapkamerraam openzetten. Hierdoor blaast de ventilator warme lucht uit de kamer en wordt de frisse buitenlucht door het luchtdrukverschil via het open raam naar binnen gezogen. Hierdoor blijft het in jouw slaapkamer heerlijk koel en kun je lekker doorslapen.

