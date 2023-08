Te weinig onder je bed stofzuigen kan gevolgen hebben voor je gezondheid: dit is hoe vaak je 't moet doen

Expert

Michael Barnett is manager bij stofzuigerfabrikant Black+Decker, Appartement therapy sprak met hem over schoonmaken. Hij wist veel te vertellen over het gebruik van stofzuigers en over welke plekjes je echt niet moet overslaan tijdens het stofzuigen.

Zo vaak is nodig

Echt minimaal een keer per week stofzuigen onder je bed is nodig volgens de expert. Wanneer je dit niet doet, kan dat grote gevolgen hebben voor je gezondheid. De deeltjes die onder je bed liggen, zoals huidschilfers, haren en stof, kunnen zich ophopen. Michael vertelt hier het volgende over: “Deze deeltjes adem je in tijdens het slapen en dat kan zorgen voor aandoeningen als astma.”

Stofdeeltjes zijn zeker niet onschadelijk

Miljarden deeltjes aan fijnstof, dat is waar stofdeeltjes uit bestaan. Hierbij kan je denken aan uitwerpselen van huismijt, pollen, bacteriën en schimmelsporen. Onschadelijk zijn deze deeltjes echter niet. De deeltjes kunnen in de longen en luchtwegen diep doordringen. Irritatie, zoals geïrriteerde luchtwegen, ondervinden kan zomaar, daar hoef je geen allergieën voor te hebben.

Dé tip voor stofzuigen

Wanneer het niet goed lukt om al het stof onder je bed te krijgen is daar een handige hack voor. Een ledlampje aan je stofzuiger plakken, dat is een advies van Michael. Dit zorgt ervoor dat je de stofwolken altijd kan zien en zo echt alles stofvrij kan maken. Handig!

Bron: Libelle