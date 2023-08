Run, don't walk: hier scoor je een broodtrommel à la Smeg voor een prikkie

Altijd vers brood

Wanneer je brood, gebak en snacks in een broodtrommel bewaart, kun je er langer van genieten. De teleurstelling die je ervaart wanneer je erachter komt dat je sneetjes gortdroog zijn en/of flauw smaken, is hiermee verleden tijd. En voor de bakkers onder ons: je kan er ook (versgebakken) cake, taart en koekjes in bewaren. Scheelt je enorm veel vershoudfolie.

Ernesto broodtrommel

Zo’n broodtrommel hoeft overigens geen rib uit je lijf te kosten, want bij de Lidl scoor je er een voor 14 euro die ook nog ‘s hartstikke stylish uit ziet. De Ernesto broodtrommel is verkrijgbaar in drie mooie kleuren: blauw, rood en crème. Beetje jammer: de crème-variant is online uitverkocht, maar hopelijk is hij nog verkrijgbaar in de winkels.

Het retro design doet ons denken aan de Smeg-producten, maar dan zonder het Smeg-prijskaartje. Waar wacht je nog op? Hup, hollen!

Ernesto broodtrommel blauw Beeld Lidl

Ernesto broodtrommel crème Beeld Lidl

Ernesto broodtrommel rood Beeld Lidl

Bron: JAN