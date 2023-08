Ramen open: op dit tijdstip koelt je huis het snelst af

Ramen en deuren open

De een gaat lekker op alle sunshine en hoge temperaturen, de ander kruipt het liefst de vrieskist in. Hoe dan ook, we kunnen er niet omheen: het is héét. Hoe zorg je ervoor dat je huis een beetje koel blijft tijdens deze warme dagen?

Je kan investeren in een goede airco of een fijne ventilator aanschaffen, maar je kan ook gewoon de ramen en deuren opengooien. Ga je voor de laatste optie? Kies dan het juiste tijdstip waarop je dat doet.

Het is hartstikke verleidelijk om ze de hele dag open te laten, maar hierdoor komt er juist meer warme lucht binnen. Volgens Weeronline wordt het vanaf al best vroeg warm, dus hou de deuren en ramen vanaf dat moment dicht.

Surviving the heat Expert: dit is waarom je de ventilator uit moet zetten als je gaat slapen

Na zonsondergang

Wanneer mag alles weer open? De weerexperts adviseren om te wachten tot na zonsondergang, want aan het einde van de middag en het begin van de avond is de temperatuur het hoogst. Rond een uur of tien 's avonds begint de zon te zakken, dus voor die tijd is het verstandig om alles dicht te houden.

Is de zon onder? Dan koelt het eindelijk een beetje af en mogen de ramen en deuren godzijdank open. ‘s Nachts is de temperatuur op zijn laagst en dat is het geschikte moment om het huis door te luchten. De frisse avondlucht zorgt ervoor dat het lekker afkoelt in huis, waardoor je minder last hebt van die oh zo gehate plaknacht.

Pro tip: doe overdag de gordijnen dicht om de zonnestralen én de warme lucht buiten de deur te houden. Geen zin om de hele dag in het donker te zitten? Begrijpelijk. Laat dan alleen de ramen en gordijnen in de slaapkamer dicht zodat die ruimte lekker koel blijft en jij een beetje kan genieten van je welverdiende nachtrust zonder weg te smelten.

Bron: Weeronline, Omroep MAX