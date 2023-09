Vergeet de muizenval: zo jaag je muizen in huis weg met een theezakje

Bye muizen

Gaatjes in verpakkingen, voedsel waar aan geknaagd is en kleine keuteltjes in de keuken? Als je een muizenplaag hebt, dan is dit dagelijkse kost. Een heel vies en vervelend probleem. Je kan een ongediertebestrijder laten komen om het muizenprobleem op te laten lossen, maar dat kost vaak aardig wat geld. Gelukkig is er een truc om goedkoop en makkelijk van deze knaagdieren af te komen. En dat doe je gewoon met een theezakje!

Theeleuten opgelet. Bewaar na het drinken van een kopje thee het theezakje. Muizen walgen namelijk van de geur van thee. De theesoort maakt eigenlijk niet uit, al vinden de beestjes muntthee echt stinken. Verzamel een aantal oude theezakjes en leg ze in een bakje. Zet dit vervolgens op een plek in huis waar je denkt dat de muizen vandaan komen. Geen muis die langs die stinkende zakjes wil lopen!

Munt is de beste bestrijding

Muizen walgen het meeste van munt. Zowel in de vorm van muntthee als takjes en plantjes. Een win-winsituatie voor liefhebbers van munt. Ook etherische oliën met de geur van munt of een roomspray met muntgeur werken heel goed tegen muizen. Spray lekker wat door de kamer of zet een diffuser met etherische muntolie aan. Vergeet ook niet al je etenswaren netjes op te bergen in plastic bakjes, zodat er niks te knagen valt. Zeg maar dag tegen die muizenplaag!

Bron: RTL Nieuws