Warm huis? Met déze tips blijft jouw huis lekker koel

Op naar wat frisheid!

Ramen dicht

Hoewel de eerste ingeving misschien is om de ramen wagenwijd open te zetten om het wat te laten luchten, is dit niet altijd een goed idee. Overdag kun je ze het beste dicht houden. Wanneer de zon recht de kamer in schijnt is het zelfs verstandig om de gordijnen ook gesloten te laten. Daardoor kun je misschien minder fijn naar buiten kijken, maar je bent ons later dankbaar, echt waar. Op momenten dat de zon niet schijnt kun je wel even lekker alles open zetten.

Ventilator kopen

Een andere goede investering voor de warmere maanden is een ventilator. Let wel, het heeft niet zoveel nut om dit apparaat aan te zetten om een ruimte koel te krijgen. Het ding blaast namelijk vooral de warme lucht door de kamer heen. Lekker dus om zelf voor te zitten, maar niet zo heel handig om al aan te zetten om een ruimte af te koelen. Behoefte aan wat extra verlichting? Zet dan een fles ijswater voor de ventilator en je hebt het binnen no time minder warm.

Luchtig beddengoed

Een andere open deur is om het vooral luchtig te houden. Niet alleen in je kleding, maar ook bijvoorbeeld in je beddengoed. Ga hierbij voor katoen en linnen en je zult zien dat je al een stuk minder zweet in de nacht. Vooral: maak je niet te druk. Dit weer verplicht ons misschien om een stapje terug te doen en is dat nu zo erg?