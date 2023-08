Vaker dan je denkt: zó vaak moet je een kussensloop wassen

Kussensloop wassen

Je ligt elke nacht op je kussen(sloop). Je haar en huid natuurlijk ook, en dat is nou precies wat de stoffen hoes vies kan maken. Bacteriën vanuit je haar en huid vinden het namelijk heerlijk om zich te nestelen op je kussensloop. En als je nou elke nacht op dezelfde hoes ligt, kunnen die viezigheden zich weer nestelen op jouw huid. Dit kan weer resulteren in meer mee-eters, acne en een vettige huid. En dat wil je natuurlijk niet.

Schone kussenslopen

Hoe schoon je kussensloop misschien nog oogt; het is toch echt beter als je m wat vaker in de was gooit. Niet alleen voor je gezondheid, maar ook voor de hygiëne. Houd je vast: het is het beste om je kussensloop twee à drie keer per week te wassen. Dat lijkt misschien veel, maar het is écht beter voor je. Zo voorkom je in ieder geval dat je huid, haar én sloop niet bedolven zitten onder de bacteriën.

Haarwasdag

Vind je het lastig om er elke keer aan te denken je kussensloop te moeten wassen? Snappen we helemaal. Onze tip: verschoon je sloop op de dag dat je je haar gaat wassen. Stel: je wast je haar 's avonds, dan kun je daarna lekker op een schoon kussen, met schoon haar in slaap vallen. Daarnaast kun je jezelf ook voorhouden: om de dag of om de twee dagen wassen.

Kussens

Last but not least: was je kussens. Ook dit is erg belangrijk, want je kunt wel schone kussenslopen hebben, maar bacteriën kunnen nog steeds op of in je kussen zélf gaan zitten. Dit wil je natuurlijk ook voorkomen. Was daarom ongeveer twee keer per jaar je hoofdkussen(s) uit. Check wel even het labeltje om te kijken of je kussen zomaar in de wasmachine kan.

Bron: RTL Nieuws