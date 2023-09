Now we know: dít is de oorzaak van bruine vlekjes op je kamerplanten

Bruine vlekjes op je kamerplanten

Merk je dat je kamerplant bruine droge vlekjes op de bladeren heeft? Dit heeft te maken met vocht. Het kan zo zijn dat je plant onregelmatig, te weinig of te veel water krijgt. Het kan ook zijn dat de plant in een te vochtige ruimte staat (de badkamer bijvoorbeeld).

Water geven

Lichtbruine vlekjes wijzen erop dat je kamerplant te weinig water heeft. De oplossing is dus heel simpel: geef je plant meer water. Maar zie je vooral donkerbruine plakken? Dan heb je je plant te veel water gegeven. Wacht totdat de grond van je plant helemaal droog is, voordat je weer water geeft. Er kunnen ook bruine vlekjes ontstaan als je je plant heel onregelmatig water geeft. Zorg ervoor dat je voortaan je plant op dezelfde dag in week water geeft en let een beetje op de tijd en de hoeveelheid water.

Vochtige ruimte

Geef jij je plant precies genoeg water, maar zie je wel bruine plekjes op de bladeren? Dan ligt het misschien aan de ruimte waarin de plant staat. Is de ruimte te vochtig, dan komen er dus ook bruine plekjes. Die bruine plekjes ontstaan wanneer de plant in een koele ruimte staat met een te hoge luchtvochtigheid. De oplossing? Zet je kamerplant in een andere ruimte waar de temperatuur en luchtvochtigheid anders is.

Schrobben maar! Dít wondermiddel moet je echt in huis halen

Bruine puntjes aan de bladeren

Heb jij geen vlekken, maar bruine puntjes aan de bladeren? Dat kan komen doordat er te veel kalk in het water zit, je plant in een kamer met een te lage luchtvochtigheid staat of een tekort aan daglicht heeft.

Als er in het kraanwater te veel kalk zit, kun je vanaf nu beter regenwater aan je kamerplanten geven.

Komen de bruine puntjes door te weinig licht of de luchtvochtigheid? Zet dan je kamerplant op een andere plek neer.

Bron: Margriet