Slapend arm: zó veel geld ben je kwijt aan slapen met de airco of ventilator aan

Ook je bankrekening smelt weg.

Verkoeling aub

We snakken naar verkoeling deze dagen. Gelukkig zijn er allerlei tips en tricks die ervoor zorgen dat het een beetje dragelijk wordt in huis - zoals het opengooien van de ramen op bepaalde tijdstippen en het drinken van véél water.

Dat je de airco en ventilator op standje honderd zet gedurende de dag, begrijpen we heel goed. Ook ‘s nachts blijft het hartstikke warm, wat slapen niet echt aangenaam maakt. Al helemaal niet als de airco of ventilator uitgaat.

However, sommigen laten die apparaten gewoon aan staan. Voorlichtingsorganisatie MilieuCentraal was benieuwd hoeveel stroom deze apparaten verbruiken. Wij waren vooral benieuwd naar het kostenplaatje...

Airco is een stuk duurder

Heb je een airco? Dan ben je duurder uit dan mensen die een ventilator gebruiken. Dat klinkt vrij logisch, want een airco verbruikt tussen de 1,0 en 2,5 kilowatt per uur terwijl een ventilator gemiddeld 0.05 kilowatt per uur verbruikt.

Als we kijken naar de gemiddelde stroomprijs van de afgelopen maand, komen we uit op 0,53 cent per kilowatt per uur. Dat betekent dat je per uur tussen de 0,53 en 1,33 euro kwijt bent als je een airco hebt. Laat je het apparaat de hele avond en nacht aanstaan - ongeveer acht uur - dan kan dat je 10 euro kosten. Doe je dat elke avond? Dan ben je zo 70 euro kwijt per week.

Voordelige ventilator

De ventilator-fans onder ons zijn een stuk goedkoper uit want het apparaat verbruikt veel minder stroom. Als je een ventilator hebt, kost het je zo’n 2 tot 3 eurocent per uur. Laat je het apparaat de hele avond en nacht aanstaan? Dan ben je 20 eurocent per nacht kwijt. En dat komt uit op 1,40 euro per week.

Kortom: het is een stuk voordeliger om de ventilator gebruiken ‘s nacht, maar is dat wel zo goed voor je gezondheid? Niet echt.Het apparaat verspreid koele lucht en dat kan zorgen voor geïrriteerde ogen en een droge huid. Om nog maar te zwijgen over de pollen en het stof dat door de kamer wordt geblazen.

Bron: Metro