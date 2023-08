Vlieg ’es op! 5 tips om die vervelende vliegen op afstand te houden

Zit je rustig op de bank een boek te lezen, word je aangevallen door een vervelende vlieg die je maar niet te pakken krijgt. En heb je 'm eindelijk weten te verjagen, duikt er nog één op. En nog één, en nóg één...

No fly zone

Het is misschien een open deur, maar als je wil dat vliegen wegblijven, is het belangrijk om je huis schoon te houden. Fruitvliegen komen namelijk vooral af op etensresten en vuil, dus zorg ervoor dat ze dat niét vinden in jouw huis. Werk de berg afwas direct na het eten weg en vervang regelmatig de vuilniszakken – zeker met dit warme weer.

Daarnaast zijn er nog wat maatregelen die je kunt treffen:

1. Zakjes water

Het oogt misschien niet heel gezellig, maar als je echt korte metten wilt maken met vliegen, kun je boterhamzakjes gevuld met water ophangen. Vliegen zijn namelijk niet dol op de glinstering van het water en zullen daarom niet meer komen.

2. Lavendel

De geur van lavendel: óf je vindt het heerlijk óf je kunt 't niet luchten. Vliegen horen in elk geval tot de tweede groep. Of je nu liever een lavendel-geurkaars of takjes van de plant in huis wil zetten, is helemaal aan jou.

3. Basilicum

Vliegen houden óók niet van basilicum. Door zo'n plant in de keuken te zetten, zul je veel minder last van ze hebben. En dan kun je meteen met regelmaat een salade caprese op tafel zetten. Ook geen straf.

4. Kruidnagel

Niet alleen vliegen, maar ook muggen kunnen de geur van kruidnagel niet verdragen. Vul een kom met water en kruidnagel of halveer een citroen en steek daar wat kruidnagels in, en je huis is vrij van deze beestjes.

5. Knoflook

Hoewel wij wat knoflook door ons eten best kunnen waarderen, hebben vliegen er een hekel aan. Door een paar teentjes door het huis te verspreiden, heb je veel minder last van ze. Maar omdat de geur van kruidnagel, basilicum en lavendel een stuk aangenamer is, is het misschien fijner om eerst die tips uit te testen.

Bron: HLN.be