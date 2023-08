Waar doet ze het van: ‘Ik rook drie pakjes per week, wat per maand ruim €100 kost’

Naam Sabine (31), assistent-makelaar (32 uur)

Getrouwd met John (37), business controller (40 uur)

Kinderen Julie (14) en Maya (7)

Netto-inkomsten

Salaris Sabine € 2.123

Salaris John € 3.911

Hypotheekrenteaftrek € 180

Kinderbijslag € 198

Totaal € 6.412

Uitgaven

Hypotheek € 2.323

Gemeentelijke belastingen € 0

Water € 16,04

Elektra € 100

Zorgverzekering € 0

Woonverzekeringen € 38

Arbeidsongeschiktheid € 76,18

Levensverzekering € 77,36

Uitvaartverzekering € 17

Wegenbelasting € 70

Autoverzekering € 98

Onderhoud auto’s € 145,83

Brandstof € 250

Telefoonabonnementen € 21

Internet, tv en Netflix € 113

Boodschappen € 800

Sparen kinderen € 200

Zakgeld Julie € 40

Kleding € 200

Uitgaan en leuke dingen € 250

Glazenwasser € 20

Overig € 200

Totaal € 5.055,41

Sparen

Spaarrekening Sabine € 6.500

Spaarrekening gezamenlijk € 130.000

Spaarrekening kinderen € 19.200

Elke maand komt er ruim € 6.000 bij jullie binnen. Ben je daar tevreden mee?

“Ja, ik vind wel dat we het goed voor elkaar hebben. Onze maandlasten zijn misschien wat hoog, maar we werken allebei hard en verdienen goed. Omdat John meer verdient dan ik, betaal ik 40 % van onze vaste lasten en hij 60 %. John houdt alles nauwkeurig bij in Excel. Van de ruim € 1.000 die we elke maand overhouden, lossen we minimaal € 500 extra af op de hypotheek. Alles wat er dan nog overblijft, verdeelt John over onze eigen rekeningen. Dat spaar ik. Hoewel: nu even niet, want ik loop nog wat in door extra uitgaven die ik heb gedaan voor de aankleding van ons huis. Of ik geef het uit aan shoppen of onvoorziene kosten, zoals laatst een nieuwe fiets.”

Jullie hypotheek is opvallend hoog.

“Daar hebben we bewust voor gekozen. We kochten onze twee-onder-een-kapwoning in 2019 voor € 480.000. Omdat het om een nieuwbouwwoning ging, hadden we € 50.000 extra nodig voor het meerwerk. Zelf legden we € 80.000 in van de overwaarde van ons oude huis, dus onze totale hypotheek was € 450.000. Onze hypotheekvorm is een mix van lineair en annuïtair, wat betekent dat we nu veel betalen per maand, maar ook veel aflossen. Elke maand wordt ons hypotheekbedrag iets lager. Dat vinden wij handiger dan andersom, want over vijf jaar hebben we weer andere extra kosten, zoals de opleiding van onze oudste.”

Jullie betalen geen gemeentebelastingen en zorgverzekeringen. Hoe kan dat?

“Die betalen we altijd in één keer. Vorig jaar waren de gemeentelijke belastingen bij elkaar € 995,88 en onze zorgverzekeringen € 3.000, maar beide uitgaven zijn dit jaar een stuk hoger. De gemeentebelastingen weet ik nog niet, maar voor onze zorgverzekeringen betaalden we in januari € 5.400, bijna het dubbele! Ik vind het echt ongelooflijk. Vooral omdat John alleen een basisverzekering heeft met een verhoogd eigen risico. De meiden vallen onder mijn zorgverzekering en zijn tot hun achttiende gratis meeverzekerd. Doordat Maya een flinke overbeet heeft, wordt ze daar nu al voor behandeld. Daarom heb ik de beste tandartsverzekering en die tikt behoorlijk aan.”

Maar € 100 voor stroom, wat is het geheim?

“We hebben een warmtepomp, 24 zonne- panelen en geen gasaansluiting. Wat de zonnepanelen ons precies opleveren weet ik niet, maar tot voor kort kregen we elk jaar € 1.200 terug voor alle opgewekte stroom die we terugleverden. Eind vorig jaar ontvingen we echter een brief van onze energieleverancier, waarin stond dat hun salderingsregeling ging veranderen. Ons verbruik en de teruggeleverde stroom werden niet meer op jaarbasis tegen elkaar weggestreept, maar per maand. Voor het terugleveren van 1 kWh kregen we ineens veel minder. En zelf zouden we € 0,60 per verbruikte kWh gaan betalen. Iets wat volgens de rechter in een soortgelijke zaak helemaal niet mag. Daarom is onze energieleverancier nu bezig om alles weer terug te draaien.”

Je oudste dochter krijgt € 40 zakgeld per maand. Hoe komen jullie op dat bedrag?

“Julie krijgt sinds haar tiende zakgeld en begon met € 10 per maand. Inmiddels zitten we dus op € 40, een gemiddeld bedrag, naar wat ik zo om me heen hoor. Voor ons prima, maar voor Julie niet. Zij wil het liefst € 100 per maand en de nieuwste iPhone, dat gaat me te ver.”

Boodschappen voor € 800. Vind je dat veel?

“Voor de meeste boodschappen kies ik het huismerk, maar cola, ijsthee en wasmiddel koop ik van de duurdere merken. En ik rook, drie pakjes per week, wat per maand ruim € 100 kost. Ook geef ik Julie elke week, naast haar zakgeld, € 20 van het boodschappengeld om gezonde snacks te kopen. Ze krijgt brood mee naar school, maar al die tieners gaan onder schooltijd vaak naar de supermarkt en dan heb ik liever dat ze iets gezonds koopt.”

Waar doet ze het van ‘We wonen in ons droomhuis en leiden een mooi, bourgondisch leven’

Jullie werken allebei in vaste dienst. Waarom hebben jullie dan toch een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

“Stel dat we onze baan door ziekte verliezen, dan krijgen we de eerste twee jaar nog een ziektewetuitkering van het UWV, maar daarna krijgen we minder geld. En met een arbeidsongeschiktheidsverzekering krijgen we ook na die twee jaar blijvend 70 % van ons laatste inkomen. Dat geeft ons wat meer zekerheid.”

Op jullie spaarrekening staat € 130.000. Sparen jullie voor iets specifieks?

“Nee, we houden het graag achter de hand voor ons huis en om de kinderen later financieel te helpen met school en wellicht hun eigen huis.”

