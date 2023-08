Waar doet ze het van: ‘We kopen veel dingen op basis van cashback’

Naam Rianne (31), freelance online marketeer (36 uur)

Woont samen met George (31), ondernemer (40 uur)

Netto-inkomsten

Salaris Rianne € 2.621,76

Salaris George € 2.407,80

Cashback € 15

Spaarrente € 6

Totaal € 5.050,56

Inleg gezamenlijke rekening

Rianne € 1.864,34

George € 1.100,72

Totaal € 2.965,06

Gezamenlijke uitgaven

Hypotheek € 1.294,23

Gemeentelijke belastingen € 63,25

Gas, water en licht € 221,01

Inboedel-, opstal en aansprakelijkheidsverzekering € 37,74

Levens- en uitvaartverzekering € 13,40

Doorlopende reisverzekering € 7,65

Boodschappen € 400

Internet € 35,40

Streaming € 8,44

Uit eten en leuke dingen doen € 250

Cadeaus € 50

Sporten € 50

Interieur € 35

Sparen € 250

Totaal € 2.716,12

Waar doet ze het van

Sparen

Spaarrekening Rianne € 17.000

Spaarrekening George € 15.000

Gezamenlijke spaarrekening € 6.325

Belegrekening € 3.800

Jij legt flink meer in op de gezamenlijke rekening dan je vriend?

“Dat hebben we afgesproken omdat ik meer verdien. We zijn beiden ondernemer en onder aan de streep houd ik wel minder over, maar mijn maandelijkse zakelijke omzet is € 6.500 en die van George € 4.000. Ik kan mezelf dus veel meer uitbetalen als ik zou willen. Maar dat doe ik bewust niet, omdat ik zakelijk ook graag een financiële buffer wil opbouwen.”

Naast jullie salarissen reken je jullie spaarrente en ‘cashback’ ook als inkomen. Hoe zit dat precies?

“We kopen veel dingen op basis van cashback. Zo gebruiken we de app Woolsocks, die we hebben gekoppeld aan onze bankrekeningen. Als we via de app ergens iets bestellen, krijgen we een klein percentage van het aankoop-bedrag terug.

Ook bestellen we vaak dingen via Cashback XL. Als we via deze site iets bestellen bij bijvoorbeeld bol.com, krijgen zij commissie en die delen ze vervolgens met ons, als klant. Dat bedrag kan best aardig oplopen. Maandelijks laten we zo’n € 15 uitkeren, mooi meegenomen toch?”

Is het een bewuste keuze dat jullie geen auto hebben?

“Ja, want George deelt een bedrijfsauto met zijn zakenpartner. Die is vooral voor de zaak bedoeld, maar als ie in het weekend stilstaat, kan hij die gebruiken. Een eigen auto is dus niet per se nodig, maar eerlijk gezegd zou ik wel graag een eigen auto willen. Dan ben je toch een stuk onafhankelijker. Misschien dat ik er volgend jaar een koop.”

Jullie betalen € 1.294,23 aan hypotheek. Wat voor hypotheek hebben jullie?

“We hebben gekozen voor een lineaire. Dit houdt in dat we nu het maximale bedrag per maand betalen en dat dat bedrag elk jaar, stapsgewijs, € 25 minder wordt. Op deze manier betalen we over dertig jaar zo’n € 70.000 minder rente dan met een annuïteitenhypotheek, omdat we in de eerste tien jaar al heel veel aflossen.”

Hoelang zijn jij en George al samen?

“Vier jaar nu, waarvan we tweeënhalf jaar samenwonen. We waren eerst buren van elkaar: ik woonde naast hem met mijn ex. Toen mijn relatie uitging, sprong de vonk over tussen George en mij en sindsdien zijn we samen. We wonen in een rijtjeshuis dat we na de aankoop in juli vorig jaar helemaal hebben opgeknapt.

Zo hebben we een open keuken geplaatst, een nieuwe vloer laten leggen en veel geschilderd. Nu zijn we nog bezig met de tuin en de kozijnen. In de toekomst willen we de badkamer graag aanpassen.”

Jullie geven € 250 uit aan leuke dingen doen. Zoals?

“We werken allebei hard, dus in het weekend maken we graag tijd vrij voor elkaar. Zo gaan we twee keer per maand uit eten, vaak één keer bij een luxe restaurant en één keer bij een eetcafé. Daarnaast gaan we regelmatig samen op reis.

Deze zomer willen we ergens in Nederland gaan kamperen, in het najaar doen we waarschijnlijk nog een paar stedentripjes. Voor al deze uitjes sparen we. Vorig jaar zijn we naar Costa Rica geweest, die reis kostte in totaal zo’n € 8.000 en dat hebben we er zeker voor over.”

Aan cadeaus geven jullie € 50 uit. Veel feestjes?

“We hebben elke maand minstens een verjaardag, dus die € 50 zijn we zo kwijt. We maken overigens wel onderscheid in het bedrag dat we uitgeven aan cadeaus. Aan vrienden geven we meestal € 15 per cadeau uit, aan onze ouders en broers en zussen meer. Dan mag een cadeau minimaal het dubbele kosten. Die € 50 is dus een gemiddelde. Het komt regelmatig voor dat we nog wat bijleggen.”

Welke goede doelen steun je?

“Niks op vaste basis. Ik vind het leuker om in één keer wat te geven, zoals bij een collecte aan huis. Meestal stop ik dan een paar euro in het potje. En toen een vriendin laatst voor KFW Kanker-bestrijding een marathon liep, heb ik haar voor € 25 gesponsord. Ik kan het missen, dus waarom niet?”

Je belegt voor € 60 per maand. Waarin beleg je?

“Ik beleg per week € 14 via Peaks. Dit wordt automatisch van mijn rekening afgeschreven en vervolgens worden de beleggingen voor mij gedaan. Heel handig, want ik merk er weinig van, maar ondertussen groeien mijn beleggingen wel. In tweeënhalf jaar tijd heb ik al € 3.800 op mijn belegrekening staan. Dit laat ik lekker staan, dat is een mooie extra buffer!”

