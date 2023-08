Waar doet ze het van: ‘Ik ben begonnen met beleggen in goud’

Naam Naïma (35), preventiemedewerker schulden en armoede (32 uur) en parttime ondernemer (25 uur)

Relatie latrelatie

Netto-inkomsten

Salaris € 3.000

Totaal € 3.000

Uitgaven

Hypotheek € 855

Gemeentelijke belastingen € 100

Telefoonabonnement € 11

Gas, water, licht € 160

Verzekeringen € 111

Overige verzekeringen € 85

Boodschappen € 300

Benzine auto € 300

Benzine scooter € 12

Internet € 48

Goede doelen € 2

Sporten € 80

Kleding € 100

Sparen € 500

Beleggen € 100

Investeren in eigen bedrijf € 200

Totaal € 2.964

Sparen

Spaarrekening € 7.000

Belegrekening € 200

Waar doet ze het van ‘We kopen veel dingen op basis van cashback’

57 uur per week werken, is pittig. Hoe doe je dat?

“Haha, dat is simpel: gewoon heel veel werken. Als preventiemedewerker bij een gemeente probeer ik mensen er bewust van te maken hoe ze omgaan met hun geld. Daarmee hoop ik duidelijk te maken hoe schulden kunnen ontstaan en wat dat met je kan doen.

Denk hierbij aan mentale problemen of het niet meer goed kunnen opvoeden van je kind(eren). Mijn doel is om mensen hiermee uit de schulden te houden, maar in sommige gevallen is het te laat. Dan hebben ze al schulden en zien ze door de bomen het bos niet meer.”

Wat doe je als parttime ondernemer?

“Een beetje hetzelfde. Ik probeer op een luchtige manier het taboe op praten over geld te doorbreken. Dit doe ik onder andere door hierover heel actief te zijn op social media én door gesprekken over geld op gang te brengen tijdens het spelen van een omgaan-met-geld-spel dat ik heb ontwikkeld, over hoe je zo snel mogelijk uit de schulden kunt komen.”

Ben je al lang ondernemer?

“Sinds vorig jaar. Vandaar dat ik er nog niet veel mee verdien, los van zo af en toe een betaalde samenwerking. Ik leef echt van mijn vaste salaris. Omdat ik als ondernemer nog in de opbouwfase zit, vind ik dat niet erg. Met hulp van een businesscoach en virtual assistent werk ik aan mijn bedrijf, vandaar de maandelijkse investeringen van € 200. Mijn doel is om de komende jaren verder uit te breiden, zodat ik uiteindelijk daarvan kan leven.”

Houd je nog wel tijd over voor jezelf?

“Genoeg! De belangrijkste mensen in mijn leven zijn mijn vriend, ouders, zusje en neefjes en nichtjes. Die zie ik als ik bij mijn moeder eet, een paar keer per maand. Of als we om de zoveel maanden samen een dagje weggaan. Daarnaast sport ik drie keer in de week, wat ik ook zie als vrije tijd.”

Dat je als single een huis hebt gekocht, is ook best bijzonder.

“Ja, daar ben ik zeker trots op. Ik kocht mijn appartement in 2020, nadat mijn ex en ik na tien jaar uit elkaar gingen. We hadden samen een koophuis en verkochten het heel snel, met € 110.000 overwaarde. Hierdoor had ik flink wat eigen geld bij de aankoop van een nieuwe woning en binnen een paar maanden vond ik die al voor € 244.500.”

Dus je hypotheek is onder de twee ton?

“Dat klopt, precies zoals ik me van tevoren had voorgenomen. Ik wilde namelijk niet meer dan € 200.000 lenen, omdat ik dat te veel vond. De vraagprijs van mijn appartement was trouwens € 232.000 en ik bood € 12.500 over, zodat ik op € 244.500 uitkwam. Dat leek mijn aankoopmakelaar leuk, omdat het huisnummer 44 was. Mijn lucky number…”

Je betaalt opvallend weinig premie voor je zorgverzekering. Hoe kan dit?

“Om de kosten laag te houden, heb ik mijn eigen risico opgehoogd tot € 885. Ik heb bijna nooit iets, dus ik vind het zonde om meer te betalen voor een lager eigen risico. Ik zet er wel elke maand geld voor apart, voor het geval er toch iets gebeurt.

Mijn spaargeld verdeel ik over potjes. Zo heb ik een spaarpotje voor mijn eigen risico, maar ook voor het onderhoud van mijn huis, onvoorziene kosten, vakantie en ‘vrij sparen’. Voor elk spaar-doel heb ik een bepaald maximum dat ik jaarlijks wil bereiken en voor mijn eigen risico is dat € 1.770 – twee keer mijn eigen risico. Dan weet ik dat ik me daar geen zorgen over hoef te maken. Alles wat ik overhoud, neem ik mee naar het volgende jaar.”

Wat houdt je potje ‘vrij sparen’ in?

“Dit mag ik van mezelf gebruiken voor impulsieve aankopen, zoals de scooter die ik vorig jaar kocht. Al komt het niet heel vaak voor dat ik zomaar iets koop. In de zomer zat ik bij een vriend achterop en dat vond ik zo leuk, dat ik dacht: ik wil ook een scooter! Dus binnen een maand had ik er een, nieuw voor € 1.200. Ik ben er nog steeds hartstikke blij mee.”

Voor sporten reserveer je elke maand € 80. Wat doe je precies?

“Ik crossfit drie keer per week. Verder gebruik ik een app voor een voedingsplan dat aansluit bij mijn sportschema. Handig, want in de periode na het stuklopen van mijn relatie viel ik heel veel af. Hierdoor kreeg ik een ingevallen gezicht en vond ik mezelf te mager. Ik gebruik de app nog steeds, omdat ik zo precies weet wat ik binnenkrijg.”

Tot slot: waar beleg je in?

“Ik ben onlangs begonnen met beleggen in goud. Dit houdt in dat een edelmetalenspecialist steeds goud voor mij inkoopt en dat voor mij bewaart. Vroeger had ik nog geen oog voor beleggen in aandelen, crypto of goud. Nu ben ik me aan het inlezen en onderzoek ik wat bij me past.

Zolang ik het niet voel, stap ik niet in een complexe wereld die ik niet goed genoeg ken, dus ik neem er rustig de tijd voor.”

Deze ‘Waar doet ze het van’ staat in Flair 32-2023. Meedoen? Ook je verhaal delen in ‘Waar doet ze het van?’ Mail naar flair@dpgmedia.nl.