Waar doet ze het van: ‘Dankzij onze antikraakwoning betalen we maar € 250 huur’

Naam Michelle (25), social media marketeer (40 uur)

Woont samen met Pieter (24), marketeer (40 uur)

Netto-inkomsten

Salaris Michelle € 3.000

Salaris Pieter € 2.400

Totaal € 5.400

Huur (inclusief gas, water en licht) € 250

Telefoonabonnement € 29,99

Boodschappen € 355

Overige boodschappen € 75

Internet € 11,80

Videoland € 4

Uitgaan en leuke dingen doen € 300

Kleding € 275

Sparen € 1.700

Totaal € 3.000,79

Sparen

Spaarrekening € 75.903,77

Je betaalt € 250 per maand aan huur, inclusief. Hoe kan dat?

“Mijn vriend Pieter en ik wonen antikraak in een oud grachtenpand in Amsterdam. Echt heel chill, want we wonen midden in het centrum voor heel weinig geld. De huurperiode zou zes maanden zijn, maar inmiddels wonen we er al ruim drie jaar.”

Hoe kan het dat jullie er nog steeds wonen?

“Het pand wordt gerenoveerd. Alleen kwamen de bouwvergunningen maar niet rond en daar zijn ze nog steeds mee bezig. Corona gooide ook roet in het eten. Hierdoor werd de renovatie steeds weer uitgesteld en konden wij langer blijven. Voor ons alleen maar mooi meegenomen, want we wonen echt top. Gas, licht en water zitten bij de prijs inbegrepen.”

Is al bekend wanneer jullie er uiteindelijk uit moeten?

“Ja, waarschijnlijk aan het einde van dit jaar. Daarom zijn we nu alvast op zoek naar een koopwoning, het liefst in Alkmaar. Ten eerste omdat het in Amsterdam niet meer te betalen is. Met ons budget van ongeveer drie ton koop je hier met een beetje geluk een eenkamerappartement.

Terwijl je voor dat geld in Alkmaar een eengezinswoning kunt kopen. Waarschijnlijk wel een oudere woning waar nog veel aan gedaan moet worden, maar dat is voor ons geen probleem. Ooit willen we kinderen, dus daarom investeren we nu liever alvast in een groter huis waar we in kunnen groeien.”

Heb je helemaal geen verzekeringen?

“Jawel, maar die betalen mijn ouders nog. Ik kan het net zo goed zelf betalen, maar zij vinden het fijn om mij op deze manier financieel te steunen. Vanaf 2024 wil ik alles zelf gaan betalen. Of ik ook een uitvaartverzekering en andere verzekeringen heb, weet ik eigenlijk niet. Dat regelt mijn vader allemaal. Als we straks een koopwoning hebben, komen er vast nog meer verzekeringen bij, dat ben ik allemaal nog aan het uitzoeken.”

Is je spaargeld van ruim € 75.000 ook bedoeld voor jullie nieuwe huis?

“Ja. Daarnaast vind ik het fijn om een financiële buffer te hebben, daarom wil ik minstens € 30.000 op mijn spaarrekening laten staan. Pieter heeft ook al lekker gespaard. Hij heeft nu zo’n € 20.000 apart gezet en daarvan zullen we ook € 10.000 gebruiken voor de aankoop en eventuele verbouwing van ons nieuwe huis.”

Jullie hebben geen gezamenlijke rekening. Hoe verdelen jullie de vaste lasten?

“We gebruiken de app Wie betaalt wat. Omdat we allebei de huur, internet en de boodschappen betalen, vullen we in de app steeds in wie wat waar heeft uitgegeven. Vervolgens kun je er dan voor kiezen om het totaalbedrag naar rato te splitten. Dit kun je na elke uitgave doen, maar ook één keer in de zoveel tijd. Wij doen het meestal eens per maand.”

En wat als jij die maand meer hebt uitgegeven dan je vriend?

“Dan trekt die app het weer recht. Onze rekeningen zijn gekoppeld aan de app, dus als ik geld van Pieter krijg, stuur ik hem een betaalverzoek.”

Gedoe om geld hebben jullie nooit?

“Nee, zeker niet. En als we ergens gaan eten samen – dat doen we ongeveer één keer per maand – betalen we gewoon om en om. We vinden het ook leuk om elkaar te trakteren.”

Wat valt er eigenlijk onder ‘overige boodschappen’?

“Schoonmaakspullen, verzorgingsproducten, make-up en supplementen, dat soort dingen. Ik had altijd veel last van eczeem. Dankzij een bloedtest weet ik dat ik allergisch ben voor zuivel, dus dat eet en drink ik niet meer. Nu slik ik twee keer per dag een supplement, dat zorgt ervoor dat mijn eczeem minimaal blijft. Daar geef ik dus graag € 30 per drie maanden aan uit.”

Voor kleding reserveer je € 200. Wat koop je graag?

“Ik hou van kleding die niet te duur is, maar wel van goede kwaliteit. Een exclusieve top van een paar honderd euro is niet aan mij besteed. Dan vraag ik me toch vooral af hoe vaak ik zoiets ga dragen. Ik besteed vaak wel wat meer aan tassen.

Merken als Ralph Lauren en Coach zijn favoriet. Ik heb een tas van Ralph Lauren voor € 150. En laatst tikte ik via Vinted een mooie Refined Madison schoudertas van Coach op de kop voor maar € 140. Nieuw kost die tas ruim € 400, dus ik was superblij met mijn vondst.”

Wat zou je verder nog willen kopen?

“Ik ben eigenlijk niet zo’n big spender, maar als we niet meer in het centrum van Amsterdam wonen, wil ik een auto. Een Volkswagen Up! lijkt me wel leuk. Die is groot genoeg voor mij en ik heb er goede verhalen over gehoord. Een heel nieuwe hoeft niet, hoor. Een occasion voor € 6.000 tot € 8.000 is voor mij meer dan genoeg.”

