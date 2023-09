Waar doet ze het van: ‘Als digital nomad woon en werk ik steeds op andere plekken’

Naam Janneke (34), online business coach (24 uur)

Woont samen met Rinus (43), online ondernemer (24 uur)

Netto-inkomsten

Salaris Janneke € 4.200

Inleg Rinus gezamenlijke kosten € 2.500

Winst uit verhuur huis Janneke € 550

Totaal € 7.250

Gezamenlijke uitgaven

Huur accommodaties € 2.450

Sportabonnement € 44

Vervoer € 150

Boodschappen, uit eten gaan en uitjes € 2.350

Totaal € 4.994

Persoonlijke uitgaven

Telefoonabonnement € 28

Internet wereldwijd € 75

Lenzenabonnement € 20

Internationale zorgverzekering € 125

Netflix € 15,99

Spotify € 9,99

Aansprakelijkheids- en reisverzekering € 21

Autoverzekering € 32

Wegenbelasting € 8,33

Studieschuld € 56

Pensioenbeleggingsfonds € 1.200

Totaal € 1.591,31

Sparen

Spaarrekening € 100.000

Cryptorekening € 50.000

Jullie zijn digital nomads. Vertel…

“We wonen en werken steeds op andere plekken. Zo waren we afgelopen najaar vierenhalve maand op Curaçao en zes weken in Mexico. Nu verblijven we vier maanden op Bali. Als online ondernemers hebben we alleen een laptop, telefoon en internet nodig om te kunnen werken. Ik doe dat vaak vanuit de accommodaties die we huren en Rinus vindt het fijner om naar coworking-plekken te gaan, vaak moderne cafés met goede wifi.”

Hoe zijn jullie op dit idee gekomen?

“We hadden allebei behoefte aan vrijheid en avontuur. Zo nam ik in 2017 ontslag bij een Nederlandse bank, waar ik al jaren als marketeer werkte. Ik emigreerde naar Curaçao, waar ik introk bij mijn toenmalige vriend. Hij woonde op een zeilboot en samen zeilden we door de Caraïben. Omdat ik mijn koophuis in Nederland verhuurde en het halfjaar voor mijn vertrek € 15.000 had gespaard, dacht ik een jaar te kunnen rondkomen. Maar binnen drie maanden kreeg ik al betaalde opdrachten als marketeer.”

Hoe kwam dat?

“Mijn ex verzorgde zeilexcursies en ik hielp hem, onder meer met marketing. Onze gasten – vaak ondernemers op het eiland – vroegen of ik hen ook kon helpen met hun marketing. Voordat ik het wist, stond ik als ondernemer bij de KvK op Curaçao ingeschreven.”

En je inkomsten stroomden binnen?

“Uiteindelijk wel, want na een tijdje ging ik ook trainingen geven, zowel op de Antillen als in Nederland.”Maar je relatie ging over?“Ja, in 2019. Eerst huurde ik een Airbnb-woning op Curaçao. Zo gaf ik mezelf wat tijd om na te denken over mijn volgende stap. Teruggaan naar Nederland wilde ik niet en het jaar daarop brak corona uit. Opeens zat ik ‘vast’ op Curaçao. Via een klant kon ik gratis op een villa aan zee passen. Helaas liepen mijn inkomsten terug, omdat ik mijn klanten niet meer in real life kon bezoeken. Alle fysieke contactmomenten werden videobel-momenten en mijn trainingen bundelde ik in video’s die ik in een e-learning-programma aanbood. Het was meteen een groot succes.”

Hoe leerde je je huidige vriend kennen?

“Hij reist sinds 2018 de wereld over en we kwamen elkaar in 2020 tegen toen hij een tijd op Curaçao was. We werden verliefd en besloten te latten, terwijl we allebei onze eigen weg gingen. Zo ging Rinus na enkele maanden wonen en werken op Ibiza en Bonaire en bleef ik op Curaçao. We zochten elkaar regelmatig op en sinds 2021 reizen en wonen we samen.”

Hoelang blijven jullie op een plek?

“Het liefst twee tot vier maanden, zo kunnen we het echt ons thuis maken. Meestal moet ik even wennen als we ergens neerstrijken. Daarnaast raak ik van te veel reizen achter elkaar overprikkeld. We huren altijd via Airbnb en voor de veertien huizen waar we inmiddels gewoond hebben, waren we gemiddeld € 2.500 per maand kwijt.”

Dat is best veel geld, toch?

“Jawel, maar een beetje luxe is belangrijk voor mij, omdat ik dan beter tot rust kom. Ik zie onze duurdere huisvesting vooral als een investering: als ik goed slaap, heeft dat een positief effect op mijn prestaties.”

De post boodschappen, uit eten gaan en uitjes is € 2.350. Vind je dat veel?

“Niet per se, we betalen hier allebei aan mee. € 2.350 is wel een gemiddelde. Op Bali leven we goedkoop: voor € 5 heb je al een goede maaltijd. Maar in andere landen is het eten duurder. Alles wat we uitgeven aan uitjes en eten zetten we trouwens in de WieBetaaltWat-app en later verrekenen we deze kosten.”

Voor vervoer rekenen jullie € 150...

“Op Bali huren we allebei een scooter, dat is € 75 per persoon per maand. Maar in Mexico huurden we een auto en die kostte € 50 per dag. Ook voor vervoer kunnen de kosten dus erg verschillen.”

Waarom heb je een autoverzekering?

“In Nederland heb ik nog een auto om vrienden en familie te bezoeken. Hij staat op naam van mijn vader, omdat ik niet meer in Nederland sta ingeschreven. De premie is zo laag, dat ik de verzekering laat doorlopen. De wegenbelasting en jaarlijkse apk betaal ik ook.”

Wat kosten jullie vliegtickets per jaar?

“Zo’n € 3.000 per persoon. Soms scheelt het veel als we een paar dagen eerder of later vliegen. Vlak voor kerst naar Cura-çao gaan kost vaak € 2.000. Dan gaan we liever twee weken later voor € 700.”

Worden je lenzen opgestuurd?

“Nee, die worden elke maand bij mijn ouders bezorgd. Zij sparen ze op en als ik ze bezoek, neem ik ze mee.”

Jullie spaargeld is een flinke buffer.

“Toen ik nog alleen woonde, betaalde ik mijn Airbnb’s met de winst uit deverhuur van mijn huis. En ik verdiende meer dan ik uitgaf. Hierdoor kon ik € 30.000 investeren in cryptocurrency’s, die zijn nu € 50.000 waard. Ook zette ik altijd veel opzij. Een ton spaargeld vind ik meer dan genoeg. Als ik een huis wil kopen, kan ik dat daarvoor gebruiken.”

Beleg je daarom ook voor je pensioen?

“Ja, want als ik met pensioen ga, wil ik ook voldoende geld hebben. Daarom laat ik nu elke maand € 1.200 beleggen door een beleggingsfonds. Hoeveel geld ik heb als ik met pensioen ga, weet ik eigenlijk niet, daar heb ik me nog niet genoeg in verdiept, maar ik ben blij dat ik nu alvast geld beleg voor later. Daarnaast heb ik ook nog een ton in vastgoed. Dat is ook weer voor later.”

