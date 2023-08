Waar doet ze het van: ‘Ik ben niet van plan om tot mijn 67ste te blijven werken’

Naam Daniek (33), projectmanager (36 uur) en financieel coach (zzp’er, 8 uur)

Relatie woont samen met Jeroen (40), ingenieur (40 uur)

Netto-inkomsten

Salaris Daniek € 3.200

Inkomsten onderneming Daniek € 400

Salaris Jeroen € 5.000

Totaal € 8.600

Gezamenlijke uitgaven

Hypotheek € 1.400

Gas, water, licht € 110

Gemeentelijke belastingen € 60

Boodschappen € 500

Internet € 35

Netflix € 12

Totaal € 2.117

Privé-uitgaven

Telefoonabonnement € 40

Verzekeringen € 157

Goede doelen € 20

Benzine, wegenbelasting en ANWB € 129

Onderhoud auto € 50

Afschrijving auto € 100

Ov € 30

Genieten € 300

Personal trainer € 200

Gezondheid € 100

Sparen (leuke dingen) € 300

Sparen (buffer) € 400

Beleggen € 400

Totaal € 2.226

Sparen

Spaarrekening € 10.000

Belegrekening € 20.000

Je werkt in loondienst, maar bent ook ondernemer. Vertel.

“Ik werk fulltime als projectmanager in de zorg en ben een paar maanden geleden als zzp’er begonnen. Met mijn onderneming wil ik vrouwen helpen financieel onafhankelijk te worden. Het idee ontstond toen ik een keer opzocht hoeveel pensioen ik al had opgebouwd. Dat was tot mijn grote schrik nog heel weinig. Zo zou ik op dat moment maar € 2.000 per maand krijgen als ik later met pensioen ging (inclusief AOW). Ik dacht: dat moet anders, ik ga zélf een extra pensioenpotje opbouwen. Ook omdat ik niet van plan ben om tot mijn 67ste te blijven werken. Sparen was natuurlijk een optie, maar door de lage spaarrentes schoot ik daar niet veel mee op. Daarom ging ik me verdiepen in beleggen.”

En…

“Oké, de markt kan schommelen, maar ik beleg voor minstens twintig jaar en zo spreid ik de risico’s. Want hierdoor worden eventuele tegenslagen opgevangen door goede momenten. Ik verwacht op mijn 55ste zo’n € 374.000 te hebben, bij een goede markt. En bij een slechte markt is het minimaal € 280.000. Hierbij ga ik ervan uit dat ik elke maand € 400 blijf inleggen. Ik heb losse aandelen van verschillende bedrijven. Ook bezit ik crypto en heb ik meerdere ETF’s (een mandje vol aandelen, red.). Elke maand beleg ik nu € 400 in twee ETF’s en in totaal heb ik zo’n € 20.000 op mijn belegrekening staan. Daarvan is twaalf procent winst.”

Je bent financieel coach geworden…

“Toen ik eenmaal was begonnen met beleggen, merkte ik dat mijn omgeving er ook in geïnteresseerd was. Familie en vriendinnen wilden allemaal weten hoe ik het precies deed of vroegen of ik ze kon helpen. Dat zette me aan het denken: wat als ik mijn kennis over beleggen deelde met andere vrouwen? Inmiddels heb ik er een e-book over geschreven en ik post er veel over op Instagram. Door betaalde samenwerkingen aan te gaan, verdien ik er nu gemiddeld € 400 per maand mee. Mijn doel is om in de toekomst meer als zzp’er te werken en vrouwen één op één financieel te coachen.”

Is het belastingtechnisch niet ongunstig dat je naast een vaste baan ook een onderneming hebt?

“Ja, voor dit jaar wel, want ik voldoe nog niet aan het minimale urencriterium van 1225 uur per jaar. Daar moet je als ondernemer aan voldoen, wil je in aanmerking komen voor bepaalde aftrekposten voor de belastingaangifte, zoals de startersaftrek en zelfstandigenaftrek. In 2024 verwacht ik meer te gaan werken aan mijn onderneming, dus dan haal ik het urencriterium waarschijnlijk wel en hoef ik een stuk minder belasting te betalen.”

Wat betaal je aan jullie gezamenlijke kosten?

“We hebben geen gezamenlijke rekening, dus elke maand maak ik € 700 over aan Jeroen voor de hypotheek. Verder doe ik voor € 300 per maand boodschappen. Omdat Jeroen meer verdient, betaalt hij de rest van onze overige vaste lasten.”

Voor je auto heb je een apart potje voor onderhoud en afschrijving. Wat is het verschil?

“Ik rijd in een Toyota Aygo uit 2016. Op zich doet ie het nog prima, maar ik moet hem wel onderhouden. Zo heeft mijn auto onlangs een apk en een grote beurt gehad en dat kostte € 500. Dit heb ik betaald met het geld dat ik speciaal voor het onderhoud had gespaard. Op een gegeven moment zal ik een nieuwe auto nodig hebben. Daarom zet ik daar alvast € 100 per maand voor apart. In dit spaarpotje zit nu € 1.500.”

Wat versta je onder ‘genieten’?

“Shoppen, met vriendinnen lunchen en uit eten gaan, uitgaan en andere leuke dingen. Salsadansen is het moment waarop ik ontspan. Zo’n avond kost meestal € 20. Jeroen gaat niet zo vaak mee, met hem ga ik vooral uit eten en geven we zo’n € 50 per persoon uit.”

Luxe trouwens, een personal trainer.

“Ik fitness één keer per week en omdat ik vroeger veel blessures heb gehad, train ik graag met een professional. Mijn eigen trainer weet me ook altijd te motiveren: die € 200 vind ik het waard.”

En waar staat gezondheid voor?

“Ik ga één keer maand naar een acupuncturist, omdat dit bij mij goed helpt bij menstruatiepijn en vermoeidheid. Eén behandeling kost € 55. Verder vind ik het leuk om alternatieve dingen uit te proberen. Een paar maanden terug heb ik bijvoorbeeld een ijsbad-workshop gevolgd. Hierbij ga je in een ijskoud bad zitten, terwijl je focust op je ademhaling. Het doel is om je lichaam volledig tot rust te laten komen. Ik voelde me erna een stuk zelfverzekerder, juist omdat ik dacht dat ik het echt niet zou trekken.”

Je hanteert twee spaarpotjes: voor leuke dingen en een buffer.

“Ik ga graag op vakantie, dit jaar ben ik al naar New York en Noorwegen geweest, dus daar spaar ik voor met het potje ‘leuke dingen’. Op mijn andere spaarrekening wil ik altijd minimaal € 10.000 hebben staan voor onvoorziene kosten. Dan weet ik dat ik genoeg achter de hand heb, mocht er iets kapotgaan of mijn inkomsten onverwachts veranderen.”

