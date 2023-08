Waar doet ze het van: ‘Onze verbouwing kostte zo’n 130.000 euro’

Naam Nicole (38), fotograaf (32 uur)

Woont samen met Mike (41), operationeel specialist (40 uur)

Kinderen Dean (13) en Kate (11), stiefkinderen Nikki en Iris (12) en zwanger

Netto-inkomsten

Salaris Nicole € 2.250

Salaris Mike € 3.100

Toeslagen € 669

Kindgebonden budget € 49

TOTAAL € 6.068

Uitgaven

Hypotheek € 1.400

Gemeentelijke belastingen € 75

Telefoonabonnement € 65

Gas, water, licht € 188

Zorgverzekering € 280

Inboedel-, opstal en aan-sprakelijkheidsverzekering € 83

Levensverzekering € 64 B

roodfonds € 48

Uitvaartverzekering € 28

Doorlopende reisverzekering € 7

Alimentatie € 140

Boodschappen € 800

Tv-abonnement € 27,50

Netflix € 14,99

Benzine € 150

Leuke dingen doen € 500

Kleding € 400

Medisch €10

Vakantie € 200

Sparen € 400

Beleggen € 40

TOTAAL € 5.010,49

Sparen

Spaarrekening € 20.000

Belegrekening € 300

Jullie hebben een groot gezin! Vertel…

“Mike en ik ontmoetten elkaar toen hij nog getrouwd was. Ik was toen al jaren vrijgezel. Mijn ex en ik gingen uit elkaar toen onze kinderen nog klein waren en sindsdien hadden we co-ouderschap. Helaas stapte mijn ex in 2019 onverwacht uit het leven. Sindsdien stond ik er alleen voor met de kinderen, totdat vorig jaar de vonk tussen Mike en mij oversloeg. Na zijn scheiding gingen we met elkaar verder en inmiddels verwachten we een kind.”

Hoe vinden jullie kinderen het?

“Mijn kinderen vinden het leuk, maar voor Mikes dochters is het wel even wennen dat hun vader en ik nu samenwonen en een kind krijgen. Gelukkig kunnen alle kinderen het goed met elkaar vinden. Mijn kinderen wonen fulltime bij ons en Mikes kinderen komen om de week naar ons toe, samen met hun hond Shine.”

Gezellig. Jullie hebben binnen een jaar dus ook een huis gekocht?

“Begin dit jaar kochten we een jarendertighuis. Alles moest gestript en vernieuwd worden, dus we zijn al een tijdje bezig met een verbouwing. Inmiddels is het grootste gedeelte klaar en nu wordt de badkamer gedaan. Daarna zou de tuin ook wel een opknapbeurt kunnen gebruiken, maar daar moeten we eerst weer voor sparen.”

Hoeveel kost de verbouwing?

“Zo’n € 130.000. Dit hadden we begroot, maar helaas kregen we tussendoor wat gedoe met de bank. Mike en ik hadden allebei ons huis verkocht met flinke overwaarde. Ik hield een ton winst over en Mike € 65.000. Door de strenge regels van de bank moest ik zeventig procent van mijn overwaarde inleggen voor de nieuwe hypotheek. Dankzij een slimme zet van onze tussenpersoon hoefde Mike dat niet, maar toen moesten we wel een nieuwe hypotheekaanvraag doen. Dat duurde maar, terwijl we de verbouwing niet konden stilleggen. Uiteindelijk hebben we de keuken ‘uit eigen zak’ moeten betalen. Die € 20.000 spaargeld is voor de badkamer en mijn werkkamer bedoeld.”

Jullie betalen € 64 per maand aan een levensverzekering?

“Ja, als een van ons overlijdt, krijgt de ander een flink bedrag uitgekeerd. Omdat Mike in loondienst werkt en zijn salaris stabiel is, krijgt hij minder geld na mijn overlijden dan andersom. Zo betaalt de levensverzekering aan mij € 600.000 uit – drie ton om de hypotheek af te lossen en drie ton voor mezelf – en aan Mike € 170.000. Beide bedragen moeten genoeg zijn, zodat een van ons na overlijden van de ander in ons huis kan blijven wonen.”

Je betaalt elke maand aan een broodfonds. Wat houdt dit in?

“Dat is een soort arbeidsongeschiktheidsverzekering voor mij als zzp’er. Elke maand leg ik € 48 in en als ik ziek word, krijg ik na twee maanden wachttijd elke maand mijn volledige salaris betaald.”

Ook als je zwanger bent?

“Nee, dan helaas niet. Dat wist ik al toen ik zwanger werd, dus ik ging ervan uit dat ik tijdens mijn zwangerschapsverlof niks zou krijgen. Daarom was ik van plan om veel te sparen, minimaal € 9.000, zodat ik mezelf vier maanden lang kon blijven uitbetalen. Totdat ik een tip kreeg: elke zwangere ondernemer heeft recht op de Zelfstandige en Zwanger-regeling. Tijdens mijn zestien weken zwangerschapsverlof krijg ik daardoor € 1.934,45 bruto uitbetaald.”

En de rest vang je dan zelf op?

“Ja, ik betaal mezelf nu al iets minder uit om eraan te wennen en te sparen voor mijn verlof straks. Ik ga ervan uit dat we het tegen die tijd financieel redden. Ook wil ik acht weken na de bevalling al weer een beetje aan het werk gaan. Onze dochter zal drie dagen per week naar de opvang gaan: ik schat dat dat bruto zo’n € 600 per maand gaat kosten.”

Voor wie is de alimentatie van € 140?

“Dat stort Mike elke maand op een rekening voor zijn dochters. Omdat ze evenveel verdienen, betaalt zijn ex dat bedrag ook. De kinderbijslag wordt hier ook op gestort. Van dat geld wordt bijna alles voor hen betaald. Van een nieuwe fiets tot zakgeld.”

Waar doet ze het van ‘Dankzij onze antikraakwoning betalen we maar € 250 huur’

Aan boodschappen zijn jullie € 800 kwijt. Vind je dat veel?

“Niet per se, want we hebben een groot gezin. En het zijn allemaal pubers, dus die eten nogal wat. Daarnaast krijgen we regelmatig appjes met betaalverzoeken als ze op stap zijn. Dan willen ze ergens wat eten halen en vragen ze om geld. Van het boodschappengeld betalen we ook het zakgeld van mijn kinderen.”

Wat zijn die € 100 medische kosten?

“Dat is een spaarpotje voor medische kosten die niet worden vergoed, zoals nieuwe lenzen, een bril en extra kosten voor de fysiotherapeut. Vanwege mijn zwangerschap heb ik last van mijn bekken. Ik krijg zes behandelingen vergoed, dus ik vermoed dat ik ook zelf wat moet gaan betalen.”

Voor vakantie sparen jullie € 200 per maand. Wat zijn jullie plannen?

“We gaan een weekje met z’n allen naar een vakantiepark in Zeeland. Mikes broer heeft daar een stacaravan en we mogen zijn caravan een week huren voor € 800.”

Tot slot: waar beleggen jullie in?

“Mike belegt in obligaties, voor zijn kinderen later. En hij belegt een deel voor mijn pensioen. Als zzp’er bouw ik niks op, dus ik vind het fijn dat hij dat voor mij regelt. Nu is het nog een klein bedrag, maar als de baby er is en ik weer aan het werk ga, zullen mijn inkomsten stijgen en kan ik weer meer beleggen.”

