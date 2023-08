Waar doet ze het van: ‘Ik heb €91.000 schuld en niks op mijn spaarrekening‘

Naam Mandy (34), vrijwilliger (30 uur per week)

Kinderen alleenstaande moeder van drie kinderen (15, 12 en 8 jaar)

Netto-inkomsten

Bijstandsuitkering € 1.046,73

Huurtoeslag € 310

Zorgtoeslag € 112

Kindgebonden budget € 509

Kinderbijslag € 203,23

Totaal € 2.180,96

Uitgaven

Huur inclusief servicekosten € 620,34

Gemeentelijke belastingen € 20

Gas en elektra € 302

Water € 22,10

Zorgverzekering € 131,45

Verzekeringen (inboedel, opstal en aansprakelijkheid) € 16,50

Autoverzekering € 66,77

Wegenbelasting € 42

Brandstof € 350

Boodschappen € 190

Internet en tv € 50,97

Telefoon € 33,77

Schulden afbetalen € 200

Totaal € 2.045,90

Sparen

Spaarrekening € 0

Schulden

Schuld bij Belastingdienst € 77.000

Schuld bij overige instanties € 14.000

Je ontvangt een bijstandsuitkering en hebt schulden. Wat is er gebeurd?

“In 2014 kreeg ik een brief van de Belastingdienst dat ik over het jaar 2011 zo’n € 20.000 aan kinderopvangtoeslag moest terugbetalen. Snel daarna volgde er een terugvordering voor de kinderopvangtoeslag van 2012, 2013 en 2014. Volgens de Belastingdienst had ik gefraudeerd met kinderopvangtoeslag, maar een goede onderbouwing ontbrak. Toch zat ik opeens met een hoge schuld.

Ondertussen ging de kinderopvang van mijn kinderen failliet, waardoor ik geen informatie meer kon opvragen. Zo liep het volledig uit de hand en werd mijn schuld steeds hoger. Ook kreeg ik boete op boete en nog meer schulden bij onder andere deurwaarders en de woningcorporatie.”

Wat heftig. Maar heb je dan geen recht op compensatie, als slachtoffer van de toeslagenaffaire?

“Officieel ben ik geen slachtoffer, maar ik ben ermee bezig. Mijn zaak staat op de wachtlijst om door de Belastingdienst onderzocht te worden. Ondertussen moet ik door blijven gaan met het afbetalen van mijn schulden. Omdat ik onder bewind sta, worden mijn financiën geregeld. Van mijn uitkering, huur- en zorgtoeslag worden al mijn vaste lasten betaald, inclusief een afbetaling van mijn schulden. Per maand krijg ik €540 leefgeld. Hiervan gaat €350 naar benzine en de rest, €190, is voor boodschappen.”

Red je het daarmee?

“Nee, doordat ik een auto heb, kom ik niet aanmerking voor de voedselbank. Gelukkig springt mijn moeder vaak financieel bij. Ze brengt tassen boodschappen langs en geeft me elke maand wat geld. De kinderbijslag wordt niet meegeteld bij mijn inkomen, dat is echt voor nieuwe kleren en schoenen van mijn kinderen.

Ik kom maandelijks € 68,17 tekort, maar dankzij mijn moeder kom ik alsnog rond. Sinds dit jaar zijn de regels wat betreft schenkingen en de bijstand een beetje versoepeld. Zo mag ik naast mijn uitkering maximaal € 1.700 per jaar aan schenkingen ontvangen.”

Waarom zit je eigenlijk in de bijstand?

“Door privéproblemen en alle stress van de Belastingdienst was ik op een gegeven moment niet meer in staat om te werken. Ik werkte in de horeca, maar kon het gewoon niet meer. Sinds 2019 sta ik onder bewind en gelukkig gaat het steeds beter, maar het lukt me niet een baan te vinden. Vandaar dat ik als vrijwilliger. Zo heb ik tenminste het gevoel dat ik nog iets voor mijn uitkering doe.”

Je krijgt een kindgebonden budget en kinderbijslag. Gebruik je die ook om je schulden af te betalen?

“Het kindgebonden budget wel, de kinderbijslag niet, die is voor mijn kinderen. Overigens krijg ik deze toeslagen voor mijn twee oudste kinderen, want mijn jongste is van een andere vader. We hebben co-ouderschap, maar mijn zoon staat bij mijn ex ingeschreven. Hierdoor ontvangt hij alle toeslagen die van toepassing zijn op onze zoon.”

Je betaalt weinig gemeentelijke belastingen...

“Omdat ik met mijn gezin in de bijstand zit, hoef ik alleen de afvalstoffenheffing te betalen. Voor de rest heb ik vrijstelling.”

€ 302 voor gas en elektra. Vind je dit veel?

“Ja, want ik betaalde eerst maar € 133 per maand. Helaas zijn de tarieven verhoogd, waardoor ik nu meer dan het dubbele betaal en elke maand tekortkom. Het scheelt dat mijn maisonnettewoning redelijk geïsoleerd is, maar toch blijft het veel. Het is geld dat ik eigenlijk niet kan missen.”

Waar doet ze het van ‘Ik ga niet zoveel uit, hoogstens twee keer per maand lunchen‘

Je bent best veel kwijt aan je auto en brandstof. Kun je daar op bezuinigen?

“Jammer genoeg niet. Ik heb mijn auto echt nodig om mijn jongste elke dag naar school te brengen en op te halen. Zijn school is vlak bij het huis van mijn ex, zo’n 28 kilometer verderop. Ik moet dus op mijn dagen vier keer 28 kilometer rijden, wat aardig aantikt. Het beste zou zijn om mijn zoon op een school vlak bij mijn huis te plaatsen, maar jammer genoeg wil mijn ex niet meewerken.”

Hoe zie je de toekomst?

“Ik hoop dat ik eindelijk de erkenning krijg dat ik ook slachtoffer van de toeslagenaffaire ben. Die financiële compensatie hoef ik nog niet eens, als mijn schulden maar kwijtgescholden worden. En verder hoop ik later een betaalde baan te krijgen, zodat ik meer mensen kan helpen die hetzelfde meemaken als ik.”

