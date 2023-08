Vrouwengeheimen: ‘Jarenlang wist niemand dat ik een eetstoornis had’

Trigger warning: dit artikel bevat informatie over eetstoornissen.

“Ik heb geen hoge dunk van mezelf. Dat gevoel ontstond toen ik nog op de basisschool zat. Ik was stevig gebouwd en mijn tanden stonden nogal ver naar voren. Daardoor werd ik de pispaal van de klas.”

Gepest

“Vreselijk vond ik die pesterijen. Ik wilde in een hoekje kruipen, onzichtbaar worden. Ik voelde me ontzettend eenzaam. Het vele eten sloop erin toen ik twaalf was. Als ik at, dacht ik niet meer aan de vernederende opmerkingen en vernietigende blikken.

Alle ellende leek even heel ver weg. Al mijn zakgeld gaf ik meteen uit aan eten. Ook verzon ik trucjes om aan geld te komen. Dan ging ik bijvoorbeeld met een oud schoolrapport naar de buren, in de hoop dat ze me zouden belonen met een paar guldens.

Of ik stal lege flessen van mijn moeder en leverde ze in bij de supermarkt. Van het statiegeld kon ik weer een paar pakken koekjes kopen. Zodra ik alleen was, begon het snaaien. In korte tijd werkte ik alles naar binnen. Diep van binnen wist ik wel: dit is niet normaal, dit doen mijn leeftijdsgenoten niet.

Bij de gedachte dat mensen mijn vreetbuien zouden ontdekken, kromp ik ineen. Vooral mijn moeder, bij wie ik woonde sinds de scheiding van mijn ouders, mocht van niks weten. Maar ik at altijd stiekem, dus van mijn vreetbuien had ze geen enkel benul.”

Eetbuiten

Op mijn zeventiende begon ik aan een opleiding voor verpleegkundige. Ik verhuisde naar een zusterflat en verdiende een aardig zakcentje door te werken in het nabijgelegen ziekenhuis. Het minste of geringste was aanleiding voor een vreetbui.

Als een collega mij op een fout wees, dacht ik: zie je wel, ik kan ook helemaal niks. Na het werk snelde ik meteen naar de supermarkt om koekjes en chocola in te slaan. Bij thuiskomst was het: niet nadenken, maar bunkeren. Het ging me niet eens om de smaak; proeven deed ik amper.

Voor de buitenwereld hield ik goed verborgen hoeveel ik naar binnen werkte. Wilde ik eten op mijn werk, dan sloop ik naar de garderobe. In mijn jaszak zat immers altijd die grote zak drop. Een handvol dropjes in mijn mond proppen, snel opschrokken en dan weer aan de slag.

En dat een paar keer per dag. Zo ging het jaren door. Familieleden, collega’s, de enkele vriendinnen die ik had... ze wisten niks van mijn vreetpartijen. Vier jaar geleden was ik bij een diëtiste en zij wist me te vertellen wat er met me aan de hand was. Ze zei: ‘Al zou je tien miljoen euro krijgen als je veertig kilo zou afvallen, je zou het gewoon niet kunnen.”

Binge Eating Disorder

“Ze vertelde me dat ik lijd aan Binge Eating Disorder (BED). Dit betekent dat je uit frustratie regelmatig grote hoeveelheden voedsel eet zonder het daarna weer uit te braken zoals boulimia-patiënten doen. Toen ik hoorde dat ik BED had, slaakte ik letterlijk een zucht van verlichting.

Mijn gedrag heeft een naam gekregen en nu kan ik misschien geholpen worden. Sinds de diagnose heb ik twee keer in de week therapie. Tijdens een sessie vertel ik hoeveel ik de afgelopen dagen gegeten heb en probeer ik na te gaan waarom ik op bepaalde momenten naar eten grijp. Ik leer positiever naar mezelf te kijken.

Maar het is moeilijk om mezelf niet te zien als die dikke trut die tot niks in staat is. Ik zit gevangen in een vicieuze cirkel. Ik heb nog steeds zo’n vijf keer per week een vreetbui. Hierna vind ik mezelf een nog grotere trut dan ervoor, ik heb gefaald, denk ik dan, wat weer een aanleiding kan zijn voor een nieuwe vreetbui.

Mijn moeder, een paar andere familieleden en mijn vriendinnen weten nu van mijn eetstoornis, maar voor mijn collega’s houd ik het nog steeds verborgen. Ik smokkel regelmatig eten mee naar het toilet. Soms heeft een patiënt een chocoladereep op zijn nachtkastje liggen en moet ik mezelf echt dwingen om die niet van hem te pikken en zelf op te eten.”

Collega’s vertellen over eetstoornis

“Over een maand krijg ik een vast contract. Ik wil die gelegenheid aangrijpen om mijn collega’s te vertellen over mijn eetstoornis. De gedachte aan dat moment maakt me misselijk. Ik ben bang dat ze me een zwakkeling vinden.

Dat ze denken: andere kunnen toch ook afvallen, waarom kun jij dat eten dan niet laten staan? Ik hoop dat er een moment komt dat mijn leven niet meer alleen om eten draait. Zelfs nu kan aan niets anders denken. Vanochtend zag ik dat de kruidnoten met chocolade in de aanbieding zijn. Sindsdien spoken ze door mijn hoofd.”

Meer weten over eetstoornissen? Voor informatie en vragen kan je terecht bij Weet; een patiëntenorganisatie voor mensen met een eetstoornis.