Vrouwengeheimen: ‘Ik doe het met een getrouwde man’

Minnares

“Het zal wel komen doordat ze zelf in een huwelijkscrisis zit die is ontstaan doordat haar man gevoelens heeft voor een andere vrouw. Dan sta je niet open voor het standpunt van de minnares. Dat is dan de trut die de man van een ander wil afpakken. Laat ik eerlijk zijn, dat wil ik ook.

Maar dat kan ik met niemand delen. Mijn vriendin niet, niemand. Mijn moeder is door mijn vader verlaten voor een ander, ikzelf ook. Daarbij komt nog dat ik in een streng christelijke gemeente woon en mijn dochter op een christelijke school zit.

Als ze te weten komen dat ik het doe met een getrouwde man, dan wordt zij misschien met de nek aangekeken en niet meer uitgenodigd om te komen spelen bij haar vriendinnetjes. Ik ben slecht. Slechter nog dan de man die zijn huwelijk op het spel zet voor een verhouding met mij en véél slechter dan de vrouw die haar man in mijn armen drijft.”

Werk

“Ik ken Ruud van het bowlingcentrum waar ik werk. Daar komt hij sinds een maand of tien met een groep vrienden. Ruud is niet knap, maar heeft veel charisma. Hij is zelfverzekerd, grappig, levenslustig. Wat een leuke vent, dacht ik meteen, toen hij een biertje bij me bestelde. Er ging een schok door me heen toen hij twee weken later weer binnenwandelde.

Ik ben naar de wc gerend om m’n haar te doen en te checken of m’n mascara nog op z’n plek zat. Dat doe ik anders nooit. Voor het eerst sinds m’n scheiding drie jaar geleden voelde ik vlinders. Het was wel een domper toen ik Ruuds trouwring zag, het leek wel of iedere leuke man van boven de dertig bezet was.

De derde keer dat we elkaar zagen, vroeg Ruud m’n nummer. Daar had ik gemengde gevoelens over; in feite gaf hij daarmee aan dat hij wilde vreemdgaan en dat is niet zoals het hoort. M’n eigen man heeft me ook verlaten voor een ander en daar ben ik kapot van geweest.

Aan de andere kant was ik al zo verliefd dat ik ontzettend opgewonden was dat er iets ging gebeuren. Die avond al kwam er een sms: ‘Slaap lekker, x kegeltje.’ De volgende dag stond hij bij me op de stoep. Ruud heeft een eigen bedrijf en kan dus z’n eigen tijd indelen, ik werk alleen ‘s avonds. Daardoor kunnen we elkaar overdag uitgebreid zien.”

Vrouw

We doen veel meer dan vrijen. We maken elkaar aan het lachen, we koken voor elkaar, kijken samen films, luisteren naar muziek en we praten vooral heel veel. Ruud heeft het idee dat zijn vrouw Monica geen belangstelling meer voor hem heeft. Ze is alleen nog met de kinderen bezig.

Overdag is ze altijd druk en kortaf tegen hem en ‘s avonds gaat ze om half tien naar bed. Zich een beetje leuk aankleden is er al jaren niet meer bij, ze is een echte moeke geworden die totaal is geobsedeerd door het huishouden.

Alles moet meteen worden opgeruimd en afgewassen, de kinderen mogen geen kwartier te laat naar bed en hoeveel Ruud ook meehelpt, hij doet altijd alles verkeerd. Ruud is een joviale man die graag lawaai maakt, rommel maakt, grappen maakt: hij gaat langzaam dood in dat steriele, stille huis.

Maar hij vindt het moeilijk Monica te verlaten, omdat hij dan z’n kinderen niet meer elke dag kan zien. Dat snap ik wel. Een paar maanden geleden had m’n dochter haar eerste zwemles. Ik kreeg zowat een rolberoerte toen de namen van alle kindjes werden omgeroepen: de tweeling van Ruud zat er ook bij. Nog erger, ik bleek naast Monica te zitten.”

Schuld

“Absoluut geen opvallend type met haar makkelijke korte kapsel en casual kleding. Ik probeerde een praatje aan te knopen, maar ze hield de boot af. Hoewel ze helemaal niet sympathiek overkwam, heb ik toch wakker gelegen van die ontmoeting.

Opeens was het anonieme monster een vrouw van vlees en bloed met twee schattige kindjes, die nergens iets aan kunnen doen. Ik ken het verhaal van hun slechte relatie ook alleen maar van de kant van Ruud. En Ruud is zelf ook geen heilige, laten we wel wezen.

Zij heeft vast ook verdriet doordat het niet goed gaat tussen hen. Toch vind ik dat ik uiteindelijk niets te maken heb met het huwelijk van Ruud en Monica. Hoewel ik niet dol ben op de nieuwe vriendin van m’n ex, neem ik het vooral hem en mezelf kwalijk dat ons huwelijk is mislukt.

Er is alleen plaats voor een derde persoon als de twee partners iets verkeerd doen. En niet alleen Ruud zit fout, Monica evengoed. Ze moeten verantwoording afleggen aan elkaar. Maar ik? Ik hoef aan niemand verantwoording af te leggen.

Nou ja, alleen aan mijn geweten en dat speelt soms wel op, maar nooit zo dat ik eind aan deze relatie wil maken. Toch begint al het stiekeme gedoe me op te breken. Het maakt me wel eens verdrietig dat ik m’n verliefdheid niet kan delen met m’n vriendinnen en dat ik nooit met Ruud ergens naartoe kan gaan.

Maar ja, ik wil het niet op m’n geweten hebben dat het geheim uitkomt doordat ik loslippig ben. Ruud moet de kans krijgen zelf een punt te zetten achter zijn huwelijk.”