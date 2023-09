Vrouwengeheimen: ‘Online seks met Harry is verslavend, toch wil ik Mark ook niet kwijt’

“Het begon onschuldig met wat flirten op de chat. Inmiddels zijn we alweer twee jaar verder en ga ik vreemd op internet. Als iemand me dit ooit had voorspeld, had ik hem of haar uitgelachen. Ik en vreemdgaan? Nooit!”

Online

Het begon een paar jaar geleden. Tegen mijn eet­verslaving was ik online op zoek naar informatie. Ik kwam terecht op een chatsite voor mensen met soortgelijke problemen en besloot mee te chatten. Al snel klikte het goed met een man: Harry. Hij gaf me het gevoel dat hij me helemaal begreep, iets wat ik in mijn relatie miste. Zodra mijn probleem thuis maar een beetje ter sprake kwam, haakte mijn partner Mark al af.

Harry wilde echt weten wat er met me aan de hand was en dat gaf me een fijn gevoel. We gingen van chatten naar appen. Ik was nieuwsgierig naar hoe hij eruitzag, dus vroeg ik om zijn foto. Hij stuurde die direct. Wat een lekkere vent en dan ook nog eens zo meelevend en lief. Het was dat ik een relatie had, anders had ik zeker op een ontmoeting aangestuurd. Uiteraard wilde hij mij ook ‘zien’ en hij was ook van mij gecharmeerd.

Dat was het startsein voor het geflirt. Er volgden dubbelzinnige opmerkingen over en weer. Bijna geen dag ging voorbij zonder contact. Ondertussen hadden we het allang niet meer alleen over mijn probleem, maar bespraken we de dagelijkse dingen. Werk, het weekend, maar ook problemen binnen mijn relatie kwamen aan bod.

Er ontstond een intieme vriendschap. Mark wist hier niets van. Hij is behoorlijk jaloers, dus het leek me niet verstandig om hem dit te vertellen. Diep in mijn hart wist ik dat ik fout bezig was. Maar ach, zolang Harry en ik elkaar niet ontmoetten, was het vrij ongevaarlijk. En de relatie tussen mij en Mark werd beter sinds ik mijn hart bij mijn virtuele vriend luchtte. Het ging zelfs zo goed, dat Mark me ten huwelijk vroeg. Ik was in de wolken.”

Virtueel overspel

“Het geflirt met Harry moest ook maar eens over zijn, besloot ik. Harry reageerde, hoe jammer hij het ook vond, zoals altijd begripvol en wenste me een mooie toekomst. Toen ik weken later een beetje van mijn roze trouwwolk af kwam, besefte ik dat ik Harry miste. Na drie maanden zocht ik weer contact.

Tot mijn verbazing reageerde Harry meteen. De vlinders in mijn buik laaiden op. Ik snapte er niets van, maar voelde een vurig verlangen naar hem. Ik wilde hem alles van de afgelopen maanden vertellen en bij hem zijn, maar ik wilde ook met Mark trouwen. Het was zo verwarrend.

Harry stelde me gerust en schreef lieve dingen. Ik schreef dat ik hem gemist had en méér wilde. Zijn reactie was dat hij ook wel ‘meer’ wilde. ‘Wat dan?’ was mijn ondeugende vraag. Hij schreef dat hij me wilde zoenen, langzaam en zachtjes in mijn nek. Hij wilde me strelen en dicht tegen me aan kruipen. Op dat moment had ik moeten afhaken, maar ik vond het spannend en ging mee in zijn verhaal.

Voor ik er erg in had, was ik echt opgewonden en zaten we elkaar op te geilen. Ik had die avond spetterende seks, met Mark. Wat een ontlading. Tegelijkertijd nam ik me weer voor een keurig getrouwde vrouw te worden. Het gedoe met Harry was alleen maar een laatste uitspatting voor de ultieme verbintenis. De dag erna brak ik mijn woord alweer. Ik kon het niet helpen, de aantrekkingskracht was te groot.

Misschien juist wel omdat het verboden was. Dat was zes maanden geleden. Het schuldgevoel knaagt dagelijks aan me. Omgekeerd zou ik woedend zijn als Mark half hijgend geile verhalen zou uitwisselen met een ander. Maar hoe ik ook probeer er niet aan toe te geven, online seks met Harry is verslavend.

Zodra het even kan, log ik in. Toch wil ik Mark ook niet kwijt. We kennen elkaar al zo lang en ik wil hem geen verdriet doen. Tegelijkertijd heb ik me nog nooit zo seksueel tot iemand aan­getrokken gevoeld. Door Harry voel ik me vrouwelijk en gewild. Dat werkt positief door in mijn relatie met Mark; ons seksleven is sinds mijn virtuele overspel veel beter geworden. Dus praat ik het goed voor mezelf, Mark zal toch ook weleens over een mooie vrouw fantaseren? Het enige verschil is dat ik mijn fantasieën met een ander deel.”

Deze Vrouwengeheimen komt uit Flair 35-2023. Meer van dit soort verhalen lees je wekelijks in Flair.