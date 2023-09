Vrouwengeheimen: ‘Ik heb haar uit onze vriendengroep weggepest door leugens te vertellen’

“Al sinds de middelbare school heb ik elke vrijdagavond girls night out met een groepje van vier meiden. Zo’n avond begint met een etentje bij een van ons thuis, waarna we het café induiken of gaan dansen. Ariënne is mijn beste vriendin die ik nog van de middelbare school ken, Laura ken ik daar ook van en Lynn is een studiegenoot van haar. Die meiden zijn als familie voor me. Eigenlijk heb ik met hen nog een betere band, want mijn ouders en broer weten minder van me dan zij.”

Dit moet stoppen

“Mijn collega Ilse luisterde altijd met jaloezie naar mijn verhalen over mijn meidenclubje. Tenminste, dat vermoedde ik. Zij had vanaf haar zestiende verkering met Timo. Toen dat uit ging, was ze kapot. Een week lang was ze niet op kantoor en daarna leek ze wel tien centimeter gekrompen. Ik had behoorlijk met haar te doen, want Timo bleek al een hele tijd wat met een ander te hebben, maar durfde het niet aan haar te vertellen.

Na de breuk trok hij meteen bij zijn nieuwe vriendin in, waardoor Ilse avond aan avond alleen in de flat zat die ze samen hadden gedeeld. Gezamenlijke vrienden bleken vooral zijn vrienden te zijn. Uit medelijden vroeg ik of ze een keer mee wilde met mijn meidenclubje. Die week was het etentje bij mij en daarna zouden we in de bioscoop Faithfully Yours kijken. Toen we de bioscoop uitkwamen, waren we allemaal behoorlijk aangeslagen.

In een café praatten we over mannen en vreemdgaan. Ariënne hing aan Ilse’s lippen toen ze vertelde wat haar was overkomen. Ariënne is een paar maanden geleden ook door een vriendje bedrogen. En ook Laura en Lynn bleken Ilse aardig te vinden.

Op het werk merkte ik dat Ilse en Ariënne elkaar via Instagram het ene na het andere bericht stuurden. Toen ik Arienne aan de telefoon had, raakte ze maar niet uitgepraat over die gezellige, spontane collega van mij. Vrijdag stelde ze zelfs voor dat ik Ilse een appje zou sturen, zodat ze ook naar het café kon komen. En Ilse, die natuurlijk niets te doen had, kwam onmiddellijk opdraven. Op een gegeven moment kwam ik terug van de wc en zag ik dat het hele clubje weer aan lIses lippen hing. Ze vertelde een of andere kantooranekdote. Ik versteende en kon alleen nog maar denken: dadelijk is Ilse de nieuwe beste vriendin van mijn vriendinnen. Dit moet ik stoppen.”

Weggepest met leugens

“Die week had ik afgesproken om met Ariënne uit eten te gaan en zij stelde voor om Ilse ook te vragen. Ik loog dat Ilse geen tijd had. Toen we in een Turks restaurant zaten, heb ik Arienne wat minder leuke verhalen over Ilse verteld. Bezorgd vertelde ik dat lIse zich sinds de breuk met haar vriend als een wurgslang op iedereen wierp die ook maar een beetje aardig voor haar was. Haar psycholoog vermoedde dat ze een borderliner was.

Om het nog erger te maken, verzon ik dat Ilse insinuerende opmerkingen had gemaakt over Ariënnes figuur. Ik weet dat Arienne erg zit met haar gewicht. Die vrijdag stelde Lynn voor om Ilse te vragen of ze ook naar het café kwam.

Toen Ariënne opmerkte dat zij dit niet nodig vond, wist ik dat ik niet bang meer hoefde te zijn en dat Ilse een vijfde wiel aan de wagen zou worden. Ik weet zeker dat Ilse het jammer vond dat mijn vriendinnen geen contact meer met haar zochten, maar ze praatte er niet over. Een maand of drie later kreeg ze een relatie met een man van een andere afdeling en had ze voor niemand meer tijd.”

Pas toen besefte ik hoe kinderachtig ik me had gedragen. Was ik echt zo bang geweest dat Ilse mijn vriendschappen kon verzieken? Dat zij de beste vriendin van Arienne zou worden? Had ik zo weinig vertrouwen in mezelf? Ik schaam me er behoorlijk voor en daarom zal ik het niet snel aan Ariënne of mijn andere vriendinnen opbiechten.

Ik ben veel te bang dat ze op me afknappen. Mijn grootste angst is dat Arienne en Ilse elkaar toevallig in de stad tegenkomen en Ariënne Ilse met mijn verhalen confronteert. Dan komt uit dat ik van alles heb verzonnen.”