Vrouwengeheimen: ‘Ik wilde niet constant bang zijn dat ie me zou bedriegen’

Marc en ik zijn drie jaar een stel geweest. We woonden samen en fantaseerden over een toekomst met kinderen. Tot Marc verliefd werd op een collega en vreemdging. Toen hij me een paar weken later zijn ontrouw opbiechtte, was ik zo boos dat ik hem meteen het huis uit knikkerde. Hij wilde nog wel verder, maar ik vond dat onze basis weg was en dacht dat ik hem nooit meer zou kunnen vertrouwen.

Marc is een knappe, charmante man. Ik wilde niet constant bang zijn dat ie me zou bedriegen. Zijn affaire was vlak na onze zomervakantie begonnen en had een week of vier geduurd. Al die tijd had ik niks in de gaten. Marc is politieagent en moest een paar keer overwerken vanwege vele straatroven. Ik twijfelde niet aan zijn alibi en was nooit achterdochtig.

Even spioneren

Pas toen het uit was, ging ik op onderzoek uit om achter de waarheid te komen. Marc is nogal slordig met zijn passwords. Hij heeft voor al zijn accounts op internet dezelfde inlogcode: de naam van zijn eerste hond met daarachter zijn geboortejaar. Het is voor mij dus heel makkelijk om een kijkje te nemen in zijn leven. Zo kwam ik erachter hoe vaak hij seks had met zijn collega: drie keer bij haar thuis.

En aan zijn bankafschriften kon ik zien dat ze samen uit eten waren geweest bij de pizzeria waar wij samen ook vaak aten en een duur dagje sauna hadden gedaan. In zijn Hotmail las ik tientallen mails van haar waarin ze hem haar liefde verklaarde. Wat één ding betreft was Marc wel eerlijk: hij had hun fling verbroken. Ook toen het uit was tussen ons wilde hij haar niet zien. Hij gaf zichzelf, maar ook haar, min of meer de schuld van onze break. Dat las ik tenminste in een e-mail.

Ook schreef hij aan zijn broer hoeveel spijt hij had dat ie mij had bedrogen. Als hij de klok kon terugdraaien, zou hij onze relatie nooit meer op het spel zetten. Zulke berichten deden me goed en maakten dat ik niet meer kon stoppen met spioneren. Alles wat ik in de weken na de breuk ‘vond’, gaf me een steeds beter gevoel. Marc had berouw. En bovendien genoeg van andere vrouwen.

Back together?

Verzoekjes van een voormalig klasgenote op Facebook om iets te gaan drinken, wimpelde hij af. Een lief mailtje van mij, waarin ik in een zwakke bui opbiechtte dat ik hem vreselijk miste, bewaarde hij wekenlang. Hij stuurde meteen een bericht terug. Hij voelde hetzelfde, zei hij. Inmiddels zijn we weer vrienden en gaan we soms samen op stap. Iets eten, naar de film of de sauna. Ook hebben we weer seks. Toch wil ik geen relatie. Althans, voorlopig niet.

Ik wil eerst zeker weten hoe oprecht hij is in zijn gevoel naar mij. Dat controleer ik dus mede door hem via internet in de gaten te houden. Vanmorgen zag ik bijvoorbeeld dat Marc op Instagram een bericht had van een vrouw die ik niet ken. Er stond iets over een feest waar ze binnenkort samen heengaan. Omdat haar profiel is afgeschermd voor vreemden heb ik even ingelogd onder Marcs naam. Zo kon ik toch haar pagina bekijken. Daar maakte ik uit een krabbel van Marc op dat ze met een groepje van het werk gaan. En nog beter: dat zij een vriend heeft. Ik was enorm opgelucht.

Ergens is dit een vorm van stalking. Dat weet ik als ex van een politieman best. Maar zo extreem vind ik het niet. Ik achtervolg hem niet en doe geen gekke dingen. Natuurlijk zou Marc het niet op prijs stellen als hij wist dat ik hem in de gaten houd. Maar ik vind dat ik het recht heb om te weten wat hij allemaal uitspookt. Zeker als we ooit weer een relatie krijgen. Of ik dan met het “bespioneren” kan ophouden, weet ik niet. Het is inmiddels verslavend lekker hem op deze manier te volgen.”