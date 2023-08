Vrouwengeheimen: ‘Als hij van huis is, lees ik stiekem in zijn dagboek’

“Vandaag is Pieter met z’n kinderen naar korf­ballen, dat duurt een hele middag. Dan pak ik zijn laptop, daarop houdt hij een dagboek bij.

Gisteren heeft hij er nog in geschreven: ‘Vanavond was weer pret. Toen ik binnenkwam, was het huis een puinhoop. Wat voert Eline in godsnaam de hele dag uit als ze vrij is? Ze reageerde heel slecht op m’n commentaar, want ze had net lekker gekookt en nu had ik alles verpest. Ik heb Isabella in bed gelegd. Daarna ben ik gaan opruimen. We hebben zwijgend gegeten, de spanning was om te snijden. Het is zelden meer gezellig in huis, tenzij ik de hele avond op m’n tong bijt en nergens iets over zeg. Ik weet niet hoe dit verder moet.’”

Zijn geheime dagboek

“Drie jaar geleden is Pieter voor mij bij zijn vrouw weggegaan. Ik was toen al zwanger van Isabella. We hadden een geheime relatie op het werk en pas toen ik met verlof was, konden we onze collega’s vertellen hoe het zat. Ze waren geschokt: Pieter liet een gezin met drie kinderen achter. Veel collega’s zijn ook strenggelovig, die vonden het moeilijk nog met ons te werken. Hoewel ik goede beoordelingen had, kreeg ik uiteindelijk geen vast contract.

Pieter heeft veel meer moeten opgeven dan alleen zijn goede reputatie op het werk. Hij is actief in de kerk, de buurt, de sportvereniging, het schoolbestuur. Overal moest hij verantwoording afleggen. De meerderheid van zijn vrienden heeft zich tegen hem gekeerd en zijn dochter van vijftien wil niets meer van hem weten. Van haar vangt hij alleen een glimp op als hij zijn jongste kinderen gaat halen.

Tegen mij praat hij nooit over zijn verdriet, maar in zijn dagboek lees ik genoeg: ‘Vandaag is het twee jaar geleden dat ik Anouk voor het laatst sprak. Ik zal nooit dat trillende lipje vergeten, die verbijsterde blik, haar beslagen brilletje van alle tranen. Elke dag vraag ik me af wat ik haar heb aangedaan. En mezelf. Is dit het allemaal waard?’ Ik probeer weleens met hem te praten over Anouk, maar dat houdt hij altijd af. Dat doet pijn, zoiets hoor je toch te delen met je partner?”

Geen ideale huisvrouw

“Een ideale huisvrouw kun je mij niet noemen. Pieters ex was heel anders: als hij thuiskwam, was alles spic en span, de kinderen gedroegen zich netjes, het eten stond op tafel. Uit zijn dagboek begrijp ik dat hij me heel spannend vond toen ik nog niet zijn vrouw was, maar nu baalt hij dat ik niet wat meer lijk op z’n tuttige ex.

‘O, wat verlang ik naar rust in huis. Met Mieke waren er nooit conflicten. Ons leven was saai, maar stabiel. Nu is het bijna elke dag raak. Eline is soms zo egoïstisch en als ik haar daarop aanspreek, reageert ze fel. Ze staat absoluut niet open voor kritiek of suggesties. Ik hou best van haar, maar soms vraag ik me af of ik niet te veel een impuls heb gevolgd.’

‘Ik hou best van haar.’ Van dat soort zinnen kan ik weken van slag zijn. Ik hou niet ‘best’ van Pieter, maar met heel mijn hart. Voor mij was hij geen bevlieging, ik wist vanaf het begin dat hij de man van mijn leven was. Ook al was hij veel ouder en had hij drie kinderen. Maar ik kan hem er niet mee confronteren.

Laatst hield ik het huis een week lang keurig schoon en was ik absoluut niet kattig. Toen las ik: ‘Het irriteert me dat Eline maar op de bank hangt en de hele avond naar platte programma’s kijkt.’”

Verslaafd aan zijn dagboek

“Het doet me meestal pijn om Pieters dagboek te lezen en alleen daarom al is het geen goed idee. Het is natuurlijk ook oneerlijk. We denken allemaal weleens iets hards of wreeds over de mensen van wie we houden. Alleen zullen ze dat nooit weten. En je vergeet die gedachten zelf ook vaak snel. Maar: ‘Soms weet ik niet of ze dom is of dom dóét’ is een zin die ik nooit meer zal vergeten.

Pieters bezwaren komen via zijn dagboek keihard aan. Als we praten, voel ik me vaak door hem in een hoek gedreven, omdat hij verbaal sterker is dan ik. Dan kan ik niet meer goed luisteren. Als ik onzeker ben over onze relatie, wil ik precies weten hoe hij erover denkt. In een gesprek laat je nooit het achterste van je tong zien, in een dagboek wel. En hoe negatiever Pieter over me schrijft, hoe verslaafder ik raak aan zijn dagboek.”

