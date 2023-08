Vrouwengeheimen: ‘Ik heb door mijn koopverslaving een schuld van 25.000 euro’

“Van drie tot zes heb ik als een razende door de winkelstraat geracet. Er zat al een week een paar laarzen in m’n hoofd, daar kon ik bijna niet van slapen, ik móést ze hebben. Vandaar dat ik die smoes vertelde, ik was bang dat de laarzen weg zouden zijn als ik nog langer zou wachten. Ik kon me opeens geen leven voorstellen zonder die laarzen.

Toen ik ze eenmaal had gescoord, heb ik nog vier truien, een blouse, een tas, een armbandje en haarspeldjes gekocht. Het was een soort euforie, nú zou ik gelukkig zijn en zou mijn leven mooi worden. Het is dat de winkels dichtgingen, anders was ik eindeloos doorgegaan.”

Veel te veel geld uitgeven

“Thuis was de roes van het kopen al over. Ik voelde me schuldig, omdat ik zo veel geld had uitgegeven. En opgejaagd, omdat ik bang was dat ik door Rolf, mijn man gesnapt zou worden. De tasjes liggen nog steeds in mijn kledingkast. Bovenop de tasjes van een week ervoor, ik weet niet eens meer wat daarin zit. Ik voel een weerzin om ze te openen. Er ligt voor bijna duizend euro aan spullen, terwijl ik diep in het rood sta.

Ik heb altijd al op grote voet geleefd. Als kind vroeg ik al om voorschotten op mijn zakgeld. Ik vind geld uitgeven fijn. Bij het tankstation koop ik bijvoorbeeld altijd iets lekkers. Daar word ik vrolijk van. Alleen sinds een paar jaar is mijn kooplust echt problematisch. Zo erg dat ik er niet meer van kan slapen, dat ik lieg tegen mijn man, lieg tegen de bank, lieg op mijn werk.

Op onze gezamenlijke rekening staan we altijd rood. Ik geef te veel geld uit aan ons huishouden: koop dure kaarsen, haal voor 25 euro Thais eten en als er mensen komen, móéten er dure hapjes zijn. Ik zal dan nooit een zak chips opentrekken, terwijl ik het zelf prima vind om bij anderen chips te eten.

Het ergste zijn de kinderkleertjes. Ik heb altijd wel een excuus om iets voor Suna te kopen. En dus heeft ze -ik heb ze net geteld- 62 shirtjes en bloesjes. Allemaal gloednieuw. Ze is nog geen twee.”

Grote schuld

“Rolf en ik hebben vaak ruzie over geld. Hij vult geregeld onze tekorten aan. Ik nooit, want ik zit altijd aan mijn limiet. Hij schiet ook altijd het geld van onze vakanties voor. Ik zeg altijd dat ik hem zal terugbetalen, maar inmiddels weten we allebei beter. Voor mezelf praat ik het goed door te zeggen dat Rolf meer verdient dan ik en dat ik na de geboorte van Suna financieel een stap terug heb gedaan door parttime te gaan werken. Maar dat is niet eerlijk, want dat hebben we al verrekend.

Ik heb Rolf moeten beloven dat ik geen grote uitgaven meer doe, maar ik kán dat niet. En dus houd ik het geheim voor hem. Rolf weet niet dat ik niet één, maar vier creditcards heb en dat ik bij drie mijn limiet heb bereikt. Ik heb een schuld van 15.000 euro. Geen idee hoe ik daar vanaf kom. Er komt maar op één rekening geld bij, namelijk op de rekening waarop mijn salaris wordt gestort. Behalve mijn bankschulden heb ik nog schulden bij mijn ouders, mijn zus, een vriendin en twee postorderbedrijven. Alles bij elkaar kom ik op zo’n 25.000 euro. Ik verdien 1400 netto per maand, hoe moet ik dat ooit inlossen?”

Niet gelukkig

“Ik denk dat ik koop om te compenseren. Wanneer ik gestrest ben, worden bijvoorbeeld de perfecte laarzen een obsessie voor me. Die beloven me dan een beter leven. Als ik ze koop, zal ik gelukkig worden. Ik heb bijvoorbeeld een kast vol met feestjurken, maar ja, hoe vaak is er nou een gelegenheid dat je die aan kan? Ik ga wel eens naar een bruiloft, maar de meeste van mijn jurken heb ik nog nooit kunnen dragen. Die heb ik gekocht voor een leven dat ik nooit zal leiden.

Ik droom van een beter leven. Waarom? Misschien wel omdat ik niet tevreden ben met mijn leventje nu. Ik vind het moeilijk dat Rolf vaak weg is, omdat hij zo hard werkt en dat hij als hij er is, heel kil en dominant kan zijn. Maar in plaats van te werken aan mijn zelfvertrouwen in mijn relatie, ga ik dromen van spullen.

Ik vind mijn baan moeilijk te combineren met de opvoeding van onze dochter, maar als het me te veel wordt, ren ik een winkelstraat door in plaats van een oplossing te zoeken. Ik kan het dus goed beredeneren. Ik weet inmiddels ook dat ik niet gelukkig word van een nieuwe aanschaf. Het levert een moment van troost op, en niet meer dan dat.

Gisteren kreeg ik een gigantische uitbarsting van Rolf over me heen. Hij was woedend dat ik de rekening van de glaszetter niet had betaald, maar wel nieuwe kussenhoezen had gekocht. Ik heb het gevoel alsof ik een strop om mijn nek heb die steeds strakker wordt aangetrokken, alsof ik langzaam stik. En als de spanning te erg wordt of als ik ruzie heb met Rolf, ren ik weg en ga ik kopen.

Ik voel me slecht, slap, totaal mislukt. We hebben een heel hoge en steile trap en even ging het gisteren door me heen: Ik spring, dan ben ik van alles af. Ik schrok hier zo van dat ik de huisarts heb gebeld voor een afspraak. Ik heb hulp nodig hoe eerder, hoe beter.”