Vragen aan Steven: ‘Twee vriendinnen van mij hebben ruzie, hoe kan ik dit oplossen?’

1. Nachtbraker

Een bezorgde oma: Mijn kleinzoon van acht houdt al drie jaar zijn broers wakker met zijn gedrag. Hij slaapt op z’n vroegst om half elf, elke avond. Zijn ouders hebben daardoor geen vrije avond meer en hebben alles al geprobeerd, maar het stopt niet. Hij tiranniseert zo het hele gezin. Het lijkt me ook niet goed voor de ontwikkeling van zijn hersenen, al lijkt hij daar overdag weinig last van te hebben. Moeten ze met hem naar een slaapcentrum? Graag advies. Overigens: mijn dochter, zijn moeder, had geen echte slaapproblemen.

Steven: De allereerste en ook belangrijkste vraag is waarom hij dit gedrag vertoont. Ik hoor niet dat hij overdag ook zulk moeilijk gedrag laat zien, dus wat is de reden dat in de avond in te zetten? Is hij bang om te gaan slapen? Heeft hij nachtmerries? Voelt hij zich alleen? Krijgt hij alleen op die manier aandacht van zijn ouders? Het beste is om hem dat op een niet-beschuldigende manier te vragen. Wat zou er gebeuren als hij net als zijn broertjes op tijd zou gaan slapen, hoe ziet hij dat? Is het dus echt alleen maar slapeloosheid, of heeft het een andere betekenis?

2. Peace please

Estelle: Ik zit in een groepje vriendinnen van wie er twee op een avond ruzie hebben gekregen. Het ging er behoorlijk fel aan toe, terwijl het onderwerp echt niet zo belangrijk was. Nu mijden ze elkaar omdat ze – volgens mij – niet goed weten hoe ze dit kunnen oplossen. Ik wil graag bemiddelen, hoe pak ik dit aan? Alvast dank.

Steven: Pas op dat je niet in een reddersfantasie terechtkomt: ga er niet tussen zitten. Ik vermoed dat er meer speelt dan jij denkt, want vooral als het onderwerp triviaal lijkt, zit er vaak relationeel iets niet helemaal lekker. Dit is hun ruzie en daarmee is het ook hun verantwoordelijkheid om die op te lossen. Stimuleer dat ze samen rond de tafel gaan, maar grens duidelijk af wat van wie is. En dit is niet van jou.

Dit kun je doen

Neem geen dingen over die niet van jou zijn.

Hoed je bij conflicten voor de reddersfantasie (‘Ik ga dit wel even redden en regelen’).

Laat je niet dwingen een kant te kiezen: het is hun conflict.

3. Nu effe serieus

Janice: Het is het jongensachtige van mijn vriend waarop ik destijds ben gevallen. Hij is verre van een serieuze meneer, maar heel geestig, relaxed en op een bepaalde manier onvolwassen. Toch is het dat laatste waaraan ik me in de loop der jaren ben gaan storen. We hebben twee kinderen, we moeten ook serieus zijn, dus soms denk ik: grow up! Maar ja, kan ik dat wel aankaarten?

Steven: Het leven kent verschillende fases en wat in de ene fase fijn is, kan dat in een volgende niet zijn. Dat begrijp ik. Aan de andere kant kun je iemand niet veranderen, zeker niet als diegene dat zelf niet wil. Het is voor hem net zo moeilijk om de hele dag serieus te zijn als het voor jou is om de hele dag onvolwassen en mal te doen. En dan ook nog eens omdat hij dat van je zou willen. Hij is wie hij is en van alle mannen die je ooit in je leven bent tegengekomen, heb je deze uitgekozen. Dus deal ermee. Heb het er met hem over wanneer je zijn serieuze kant echt even nodig hebt, maar hij is geen basismateriaal dat je in de door jou gewenste vorm kunt kneden.

Deze 'Vragen aan Steven' staat in Flair 31-2023.