Vragen aan Steven: ‘Mijn puberzoon glipt me steeds meer door m’n vingers, wat kan ik doen?’

Groepsdynamiek

Carla: Ik heb een heel leuke baan en met m’n collega’s kan ik een-op-een prima overweg. Maar als we met meerdere collega’s bij elkaar zitten, ontstaat er een dynamiek waar ik me niet heel happy bij voel. Alsof iedereen een rol speelt en zich anders voordoet dan ik ze ken. Flauwe grapjes, me een beetje pesterig onderuithalen, dat soort dingen. Ik vind het moeilijk om er iets van te zeggen, want ik wil niet de flauwste zijn. Wat kan ik doen?

Steven: Mensen die individueel heel leuk zijn, kunnen door een giftige dynamiek in een groep – vaak ook om hun eigen hachje te redden – ineens helemaal anders doen. Dat gebeurt vooral als de groep onveilig is. Is dat zo? Dat zou om te beginnen eens een vraag aan je collega’s apart kunnen zijn, en daarna wellicht ook aan de groep als geheel. Want de kans dat jij de enige bent die dit opvalt of ermee zit, lijkt me klein. Dus trek de stoute schoenen aan en begin er eens met een collega over met wie je het echt goed kunt vinden.

Puberzoon

Stef: Ik heb het gevoel dat mijn zoon me steeds meer door mijn vingers glipt. Hij eet niet meer mee met ons gezin, is constant chagrijnig en een gesprek voeren is amper mogelijk. Hij wil eigenlijk alleen maar doen waar hij zin in heeft. Hoe zorg ik ervoor dat de situatie in huis leefbaar blijft?

Steven: Ik neem voor het gemak even aan dat we het hier over een puber hebben. In die leeftijdsfase is het normaal dat je enige afstand van je ouders neemt. Maar het lijkt erop dat hij het daarmee wat te bont maakt en ook dat hij al behoorlijk wat terrein heeft gewonnen. Dat hij niet meer aan tafel mee-eet, vind ik nogal wat. Wat ik zou doen is: op een moment dat het even wat beter gaat, hem vertellen dat je er last van hebt en vragen of hij tips heeft hoe je samen een betere sfeer kunt creëren. Ga eens met hem een pizza eten om het hier over te hebben. Hij voelt zich dan wellicht wat beoordeeld, maar het gaat erom dat dit issue iets gemeenschappelijks wordt. Dus wat kun jij doen en wat kan hij doen om de zaak vlot te trekken? Dat is de vraag aan jullie beiden.

Dit kun je doen:

Wees geen slachtoffer, stuur zelf als je iets wilt veranderen.

Probeer ook (of juist) in een giftige dynamiek altijd je eigen normen en waarden hoog te houden.

Wees niet bang dingen aan de orde te stellen. Je bent vaak niet de enige die iets vindt of voelt.

Nieuwsgierig

Jacqueline K: Mijn buurvrouw is heel aardig, maakt niet veel lawaai en als ik op vakantie ben, zorgt ze voor mijn planten. Ik heb erg met haar geboft. Maar ze is ook heel nieuwsgierig. Het begint me steeds meer tegen te staan om haar de sleutel van mijn huis te geven. Moet ik eerlijk vertellen waarom ik mijn nichtje deze zomer voor de planten laat zorgen of kan ik beter een smoes verzinnen?

Steven: Mensen van wie je veel houdt, hebben recht op je waarheid. Het betekent namelijk dat je ze serieus neemt en dat je geen geheime agenda hebt. Maar dat ligt bij een buurvrouw anders. Je hoeft namelijk niet altijd eerlijk te zijn, als je maar oprecht bent. En dit lijkt me zo’n geval waar dat geldt.

Deze ‘Vragen aan Steven’ staat in Flair 32-2023. Ook een vraag? Stel je vraag aan Steven via flair@dpgmedia.nl of stuur ons een DM via Instagram.