Vragen aan Steven: ‘Onze nieuwe buurvrouw heeft overduidelijk een oogje op mijn vriend’

1. Klein trouwen?

Suus: Mijn vriend en ik gaan aan het eind van het jaar trouwen. Hij wil het graag klein houden, met alleen onze ouders, broers en zussen en een paar vrienden. Mijn neven en nichten zie ik niet vaak, maar voor hun bruiloften zijn we indertijd wél uitgenodigd en we hebben toen enorm gedanst, gedronken en gefeest. Mijn neef is binnenkort jarig en dan zal ons huwelijk ter sprake komen. Hoe leg ik uit dat zij niet op de gastenlijst staan?

Steven: Wat is ertegen om te zeggen dat je vriend dat graag zo wil en dat je zo veel van hem houdt dat je het prima vindt om het op deze manier te doen? Je bent namelijk niemand iets verschuldigd. Het is ook niet persoonlijk, jullie kiezen simpelweg voor een andere vorm. Dat mag, als je allebei volwassen bent. En als de omgeving dat niet is, is dat niet jouw probleem. Als je oud genoeg bent om te trouwen, ben je ook oud genoeg om je leven in te richten zoals jij dat wilt.

2. Extra aandacht

Anoniem: Ik ben single en heb een zoon van zeven, die een paar dagen per week bij zijn vader is. Ik zie ertegen op om met hem naar verjaardagen of vriendinnen te gaan, omdat hij zich vervelend gedraagt. Hij praat door me heen, begint aan mij te hangen of wil tijdens het eten op schoot. Hij zit aan mijn oksel of trekt mijn shirt omhoog. Hij doet juist wat ik niet oké vind. Ik begrijp dit niet en erger mij er enorm aan. Op een gewone manier praten en uitleggen helpt niet. Waar komt dit gedrag vandaan en wat kan ik hiertegen doen?

Steven: Het zou me niet verbazen dat hij nog steeds de naschokken van de scheiding aan het verwerken is en om die reden om extra aandacht vraagt. Bij een scheiding kunnen kinderen denken dat die deels aan hen ligt en willen ze juist meer aandacht om gerustgesteld te worden. Zie achter het gedrag dus niet alleen een vervelend jongetje, maar ook een angstig jongetje dat nog aan de nieuwe situatie moet wennen en in zijn gedrag laat zien daar nog mee bezig te zijn. Heel vervelend, maar dit is wat een scheiding kan doen. Jullie wilden scheiden, hij waarschijnlijk niet. Daar moet het over gaan, zodat hij zijn angsten en ook eventuele frustraties kwijt kan.

Dit kun je doen

Bedenk dat een scheiding vaak het meeste effect heeft op de kinderen.

Geef ruimte om te praten over wat de scheiding voor ze betekent.

Zeg niet dat kinderen iets niet mogen voelen. Een gevoel is een feit.

3. Flirtende Buurvrouw

Jane: Onze nieuwe buurvrouw heeft overduidelijk een oogje op mijn vriend. Dubbelzinnige opmerkingen, flirtende blikken, zonder schaamte! Echt enorm ongemakkelijk. Ze is drie maanden geleden onder ons komen wonen en heeft mijn vriend al twee keer om hulp bij een klusje gevraagd. Hij merkt het geflirt, maar vindt het vooral grappig. Ik wil niet dat zij denkt dat zij kans maakt en wil dat hij zijn grenzen duidelijker aangeeft. Is dat te veel gevraagd?

Steven: Dat hangt er een beetje vanaf hoe ontregeld jij hierdoor raakt. Als je zeker bent van je vriend en jullie kunnen er – zelfs met de buurvrouw – grapjes over maken, dan is dat misschien wel de koninklijke route. Maar als je er onzeker van wordt, zou je vriend ervoor kunnen kiezen dat serieus te nemen en meer afstand van haar te nemen. Voor jou geldt dan wat mij betreft wel de vraag waar je eigenlijk zo onzeker van wordt. Is het dat je je vriend niet vertrouwt, of dat je voor je identiteit wellicht wat te veel afhankelijk van hem bent? Dat klinkt hard, maar misschien toch iets om eens rustig op je in te laten werken.

