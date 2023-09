Vragen aan Steven: ‘Ik heb gevoelens voor de beste vriend van mijn vader’

1. Gaat hij vreemd?

Isa: Ik verdenk mijn partner van vreemdgaan. Het is eerder voorgekomen in onze relatie, zeven jaar geleden, en toen zijn we er samen uitgekomen. Ik merk nu weer dezelfde signalen als destijds: telefoon niet op tafel, overwerken en onverwacht boodschappen doen.

Ik vind het lastig om dit aan te snijden, want dan geef ik toe dat ik hem niet vertrouw en het kan onherstelbare schade aanrichten als het niet zo blijkt te zijn. Maar ik krijg het niet uit mijn hoofd. Wat kan ik het beste doen?

Steven: Wat ik zou doen is precies dit tegen je partner zeggen. Dit is namelijk je kwetsbaarheid en kwetsbaarheid is uiteindelijk de basis van alle intimiteit in een relatie. Hier gaat het om, dat je dit soort dingen samen kunt bespreken, zonder beschuldiging, maar als een onbestemd gevoel in jezelf. Want dat je hier gevoelig voor bent geworden, is gezien de geschiedenis logisch en als dit je nu bezighoudt, heeft je partner er recht op dat van je te horen.

Als hij van je houdt, zal hij er goed op reageren. Als hij er niet goed op reageert, kan er wat aan de hand zijn, bijvoorbeeld dat jullie het verleden nog onvoldoende hebben verwerkt. Ga er doorheen, dit is iets van jullie samen. Ook als er niets aan de hand is.

2. Wie liegt?

Babette: Mijn zoon van vijf geeft aan te worden gepest als hij bij mijn ouders is, maar wanneer ik met hem langsga, lijkt hij het heel erg naar zijn zin te hebben. Ik heb het met mijn ouders besproken, zij snappen niet waar hij dit vandaan haalt.

Maar het zit me niet helemaal lekker, want dan zou mijn zoon liegen. Waarom? En hoe benader ik dit probleem?

Steven: Je ouders en je zoon kunnen alle drie gelijk hebben. We hebben het hier namelijk over een beleving. Je ouders kunnen een grapje maken en hem zelfs een beetje plagen, maar als je zoon zich daar ongemakkelijk bij voelt, komt het plagen bij hem als pesten over. Ik raad je dus aan wat situaties uit te vragen: wat gebeurde er en wat voelde je daarbij?

Je kunt daarna bij je ouders checken of zij bij diezelfde situatie ook hetzelfde beleefd hebben of iets anders hebben bedoeld dan je zoon heeft opgepikt. Als je ervan uitgaat dat je ouders niet moedwillig je zoon pesten, moet het bijna wel zoiets zijn. Je kunt ook met zowel je zoon als je ouders aan tafel gaan zitten om het uit te praten, maar wellicht is dat wat veel voor je kind. Hoe dan ook, onderzoek samen waar de miscommunicatie zit. Wat wordt er anders begrepen dan het is bedoeld?

Dit kun je doen

Durf ook de lelijke dingen binnen een relatie te bespreken. Dan komen ze er niet alleen in conflicten uit, maar ook tijdens de vreedzamere vormen van contact.

Onderzoek, voordat je beschuldigt of verwijten maakt: wat is de beleving van de ander?

Beheers je lichaamstaal. Rollende ogen, weglopen en stemverheffing werken averechts.

3. Onhandig verliefd

Summer: Ik heb gevoelens voor de beste vriend van mijn vader. Ze komen vaak samen langs en dan hebben we de leukste gesprekken. Ik snap dat dit een aparte situatie is, maar hij is single en ik ook. Ik wil graag kijken of deze gevoelens wederzijds zijn. Moet ik mijn vader hierbij betrekken, hij is immers zijn beste vriend?

Steven: Een vader heb je voor het leven, partners kunnen wisselen. Het lijkt me daarom verstandig je vader hierin te betrekken en hem van je gevoelens op de hoogte te brengen. Dat betekent niet dat je moet doen wat hij wil, maar hij heeft wel recht te weten in welke situatie hij zit. Het hangt er verder sterk van af of jij dit soort gevoelens per maand bij verschillende mannen hebt, of dat je werkelijk niet weet wat je nu overkomt, dit voor jou uniek is en je het idee hebt dat je de man van je leven bent tegengekomen.

Verder moet je goed onderzoeken of het onbewust niet iets is wat eigenlijk over iets anders dan die vriend gaat. Iets wat tussen jou en je vader speelt en wat je nu op deze manier probeert uit te spelen. Wraak ergens om, bijvoorbeeld? Of dat je je vader iets anders duidelijk wilt maken? Doe aan wat soul searching, voordat je allerlei dingen overhoophaalt.

Deze ‘Vragen aan Steven’ staat in Flair 35-2023. Ook een vraag? Stel je vraag aan Steven via flair@dpgmedia.nl of stuur ons een DM via Instagram.