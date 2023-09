Vragen aan Steven: ‘Wat is een gepaste straf voor een tiener die te laat thuis is gekomen van een feestje?’

Huisarrest

Larissa: Wat is een gepaste straf voor een kind van veertien dat een uur te laat thuis is gekomen van een feestje? Een vriendin heeft haar een week huisarrest gegeven en haar telefoon afgepakt. Ik vind dat zwaar overdreven. Het is vakantie, dus iets losser kan toch wel? Ik heb zelf ook een kind van veertien, dus ik ben benieuwd: wat vind jij gepast?

Steven: Ik vind dit een moeilijke, omdat ik altijd wat weerstand voel als ik het over straffen heb. Ik ben tegen straffen en heb dus ook mijn eigen kinderen nooit gestraft, maar ze verantwoordelijk gehouden voor de keuzes die ze maakten. Dat is het onderwerp van gesprek met ze.

Anders ontstaat er in een gezin namelijk een soort ‘straf-economie’ waar ik niet van hou: als je dit verkeerd doet, kun je het goedmaken met... (en dan moet je dus ook nog iets vervelends verzinnen). Ik heb liever gewoon contact over de ontsporingen, bijvoorbeeld over het verband tussen vrijheid en verantwoordelijkheid.

Wil je meer vrijheid? Prima, laat dan meer verantwoordelijkheid zien! Nou ja, zoiets. Heb het er maar eens met je kind over. Kortom: wees voorzichtig met straffen. Ik sta dus aan jouw kant.

Dit kun je doen

Laat straf nooit het enige zijn, leg steeds uit welke norm overschreden is en waarom die norm er überhaupt is.

De meeste overtredingen van kinderen zijn niet persoonlijk bedoeld, neem het dus ook niet al te persoonlijk op.

Zorg dat je het altijd samen goedmaakt: ‘Zijn we weer oké met elkaar?’

Vergissing

P.J.: Tijdens een verjaardag probeerde de vriend van mijn nicht mij te zoenen. We hadden allemaal wat te veel gedronken en de sfeer was vrij en lollig, maar dan nog. Ik heb het die avond weggelachen en het gezien als een vergissing, maar vraag me nu af of ik dit aan mijn nicht moet vertellen. We zijn close, dus het voelt alsof ik niet eerlijk ben.

Steven: Als de relatie met je nicht goed is, kun je er inderdaad voor kiezen daar wat over te zeggen. Want stel dat ze het achteraf van anderen hoort, hoe moet dat dan voor haar zijn? En voor je relatie met haar?

Je kunt dat zelfs tegen haar vriend zeggen, dat het niets voorstelde, een vergissing was of welke draai er dan ook aan gegeven wordt, maar dit is een kwestie van prioriteiten stellen en dat je vindt dat jullie het op zijn minst even moeten melden. Om het samen weer schoon te maken allemaal.

Het is even moeilijk, maar daarna zul je je waarschijnlijk opgelucht voelen. Jij bent niet verantwoordelijk voor wat er is gebeurd. Maar je bent wel verantwoordelijk voor hoe je er daarna mee bent omgegaan.

Laat straf nooit het enige zijn, leg steeds uit welke norm overschreden is en waarom die norm er überhaupt is.

Deze ‘Vragen aan Steven’ staat in Flair 36-2023. Ook een vraag? Stel je vraag aan Steven via flair@dpgmedia.nl of stuur ons een DM via Instagram.