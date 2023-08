Vragen aan Steven: ‘Mijn vader wil contact met me, maar mijn moeder verbiedt het’

1. Laag pitje

B.D.: Mijn vriendin en ik zijn veertien jaar bij elkaar. Ik hou zielsveel van haar en zij van mij, maar op seksueel vlak staat alles op een heel laag pitje. We hebben het erover gehad dat we het allebei missen onze sexy kant te tonen, maar gek genoeg nemen we geen initiatief om dit te laten gebeuren. Een geforceerde romantische/erotische avond, daar zijn we allebei niet van, maar hoe krijgen we dat vuurtje dan weer aan?

Steven: Je noemt het ‘geforceerd’, maar niet alles wat je plant of bespreekt is meteen geforceerd. Met dat woord zetten jullie jezelf nu klem. Nu wacht je op een soort wonder buiten jullie zelf om en dat ‘het’ er ineens zomaar weer is. Maar zo werkt het in het leven niet altijd en dan moet je ergens wat bewuster moeite voor willen doen. De uitvoering daarvan wordt pas een probleem als je denkt dat je daar bijvoorbeeld te goed voor bent of dat je het als een verlies ziet dat dat er nu kennelijk voor nodig is. Mijn advies: doe wat er nu nodig is. Zijn dat seksattributen, een derde in bed, samen een fijn etentje buitenshuis of nog iets anders? De enigen die dat weten zijn jullie zelf, als jullie tenminste bereid zijn om het daar gewoon met elkaar over te hebben en jullie gemis daarmee serieus te nemen. Wacht niet op iets van buiten.

Wie kies ik?

Oss: Ik heb mijn vader nooit gekend. Nu zoekt hij contact met me en ik zou hier best op in willen gaan, maar mijn moeder verbiedt het me. Ze heeft zelfs gezegd: het is hij of ik. Wat moet ik doen?

Steven: Je moeder is duidelijk over hoe ze tegen je vader aankijkt, maar dat gevoel is van haar persoonlijk, van haar als individu. Het wordt moeilijker als ze gaat vertellen hoe anderen moeten kijken, zo werkt het niet. We noemen dat differentiatie: we zijn verbonden met elkaar, maar we bestaan ook apart. Jouw moeder doet nu een te zwaar beroep op dat eerste deel, ze chanteert je daar zelfs mee: jij moet voelen wat zij voelt.

Maar je hebt als volwassen(!) dochter ook recht op dat tweede deel; je bent ook je eigen persoon, met eigen wensen, behoeften en idealen. Dat deel is – om echt volwassen te kunnen zijn – belangrijk. Het verdriet en de woede van je moeder zijn dus van haar, niet van jou. Je zult moeten proberen haar dat uit te leggen. Zij wil dat jij voelt wat zij voelt en dat jij wilt wat zij wil. Zo werkt het niet bij gezond gedifferentieerde mensen. Kies voor je eigen mentale gezondheid en leg je moeder uit dat je heel veel van haar houdt, maar dat een volwassen mens ook eigen keuzes moet kunnen maken.

Dit kun je doen

Je hebt altijd recht op een eigen koers (als de beweegredenen voor jezelf zuiver zijn).

We moeten mensen in onze omgeving leren hoe ze met ons kunnen omgaan, durf daarom grenzen aan te geven.

Als iemand chantage nodig heeft, heeft diegene inhoudelijk meestal geen sterk verhaal.

Rare baas

GM: Mijn werkgever heeft een top-10 van werknemers en behandelt ons daar ook naar op de werkvloer. Hij grapt er vaak over en de rest lacht dan mee, maar ik vind het helemaal niet zo respectvol. Omdat niemand er wat over zegt, weet ik niet zo goed hoe ik moet aangeven dat ik dit echt niet vind kunnen. Maar hoe?

Steven: Er zijn verschillende paden die je kunt nemen. Het eerste is direct op je werkgever afstappen en hem confronteren met je bezwaren. Dan moet je natuurlijk wel goed weten wat die bezwaren zijn, want alleen maar zeggen dat je het ergens niet mee eens bent, is niet genoeg. Besteed dus tijd aan je onderbouwing. Het tweede is om eerst te onderzoeken wat je collega’s ervan vinden. Want niemand zegt er iets over, maar jij ook niet. Jij houdt ook je mond. Het kan dus zijn dat iedereen op elkaar aan het wachten is om het bespreekbaar te maken. Je hebt natuurlijk ook altijd nog een derde optie in een giftige werksfeer: weggaan.

