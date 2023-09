Marleen: ‘Een tweede zwangerschap minder genieten? Totale onzin’

Ik kon mijn nesteldrang niet kwijt in shopsessies bij babywinkels, alles moest online en op de gok besteld. Spontaan een terrasje pakken tijdens die lange, soms saaie dagen in mijn verlof kon alleen ver vooruit met een reservering (of soms zelfs helemaal niet) en ik heb geen enkele afspraak het gezicht van mijn verloskundige kunnen zien, door die allesbehalve persoonlijke mondkapjes.

Kortom, mijn eerste zwangerschap was door de pandemie een totaal andere ervaring dan ik ervan had verwacht. De lol ging was er snel vanaf. Het was vooral praktisch, aftellen en hopen dat ik in mijn kraamtijd wel trots met mijn baby buiten kon wandelen. En laten we wel wezen, zwangerschapskwaaltjes verdragen is nu eenmaal een stuk leuker als je jezelf een beetje kan pamperen in die 9 maanden.

Deze tweede zwangerschap voelde al als een cadeautje, maar dat ik nu geen rekening hoef te houden, behalve met waar ik zelf zin in heb en wat mijn lijf nog aan kan, voelt als een bevrijding. Een tweede zwangerschap, een tweede kans. Nu mag ik eindelijk ongestoord genieten en de wereld mag het zien en weten.

Toen ik onlangs met wat medemoeders aan de praat raakte en ik de opmerkingen hoorde ‘nou, zo’n tweede zwangerschap is echt minder genieten, want je bent zo druk met de eerste’, bouwde ik in 9 seconden een torenhoge muur om me heen om me de komende 9 maanden te beschermen. Niemand die mijn plezier gaat vergallen.

Inmiddels ben ik over de helft van deze zwangerschap en heb ik al meer genoten dan die hele eerste zwangerschap bij elkaar. Roze wolk? Mijn hele hemel is knalroze en het regent glitter. De muur heeft geholpen en misschien is het inmiddels een hele bubbel geworden waar ik in zit. Prima. Laat mij maar lekker marineren in mijn eigen hormoonbad. Ik zit hier te genieten. Net zoals vreemde handen op mijn buik, weer ik ook alle zure opmerkingen van me af. Mij niet bellen. Behalve voor een koffiedate in de zon tijdens mijn verlof.

Marleen (31) is moeder van zoon Fynn en is eerlijk over het moederschap en dat doet ze #zonderfilter. Ze schrijft hoe het is om moeder te zijn zonder moeder te hebben en over alles waar moeders niet over durven praten. Volg Marleen via @vrouwvanstaal op Instagram.