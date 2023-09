Lisanne: ‘Ik zie mezelf nog voor me. Roerloos. Stuurloos. Radeloos’

Ik zie mezelf nog voor me. Roerloos. Stuurloos. Radeloos. Er kwam niets uit mijn handen. Ik staarde naar verhuisdoos 329.404, gevuld met mijn boeken die ik naast de zijne had willen laten staan, met stapeltjes kleren die ik rechts van zijn stapeltjes kleren in de kast had willen laten liggen. Gewoon, daar, in ónze kast, plek zat.

Een van mijn beste vriendinnen was bij me. Op dat moment deden we allebei waar we goed in waren. Ik kraamde melodramatische teksten uit als: “De afwas staat nog zo op het aanrecht als ik die een paar dagen geleden heb achtergelaten. Ik zou hier zo weer kunnen intrekken, alsof het allemaal niet is gebeurd.” Mijn vriendin negeerde mijn opmerkingen en liet onderwijl alles door haar handen gaan met een vakkundige snelheid en vroeg telkens, heel kordaat: “Van jou of van hem?”

Twee verweven levens werden ontward en zelf hoefde ik niets te doen behalve te huilen en soms schreeuwde ik, ja, ik denk echt dat het schreeuwen was: “Ik wil dit niet ik wil dit niet!” Ik denk dat niemand me ooit zo diep heeft zien gaan als zij, en dan kwam ze naar me toe, nam ze mij in haar armen en wiegde ze een beetje tot het huilen stopte of ik misselijk was van het wiegen (“Ik kots je zo onder.” “Oké oké, ik stop al”).

Zes jaar later staan we weer boven dozen, mijn vriendin en ik. Nu is het haar relatie. Haar hart. Haar spullen die we scheiden van de spullen van haar ex-geliefde. Ik ga als een speer, zij gaat als een schildpad. Ik ben normaliter allesbehalve praktisch, maar als ik een beginnetje voor een ander moet maken, verander ik in iemand die delegeert met ook weer zo’n vakkundige snelheid. Hop hop, dit moet gedaan, zure appel, bijten, nu, pleister eraf, nu – we doen het samen.

“Waar moet dit?” “Vouw die doos even open.” We werken door, pakken in, kleren van haar, boeken van haar. Haar jeugd komt voorbij, tekeningen, ze heeft talent, foto’s, ze was vroeger al zo knap, maar wel een kutkind, met zo’n guitige kop. Onze studententijd komt voorbij, foto’s, schoolkranten waar we samen aan werkten ‒ “Hahaha, weet je dit nog?”, “Ach, moet je dit zien.”

Ik laat haar spullen door mijn handen gaan, ik ken haar zo goed dat ik zelf wel durf te besluiten: dit wil ze bewaren, dit flikker ik weg. Het wordt anders, haar leven, ik weet hoe eng dat voelt, het heeft iets onbeduidends om na een lange relatie weer opnieuw te beginnen, alleen te gaan wonen, maar ik weet ook dat zij dezelfde zekerheid heeft als ik toen, zes jaar geleden, had: wij blijven, zij en ik.

