Hester: ‘Zodra er een beest bij betrokken is, gaat de online haat en nijd in overdrive’

Honden doe je geen plezier met bloedhitte. Ze kunnen het niet lekker kwijt zoals wij dat kunnen en laten we eerlijk zijn; we hebben het zelf ook niet altijd even makkelijk met de huidige temperaturen.

Iedere zomer komen er weer berichten naar buiten van mensen die het hele hondengebeuren toch niet helemaal hebben begrepen. Zo werd er gisteren een hond op Ameland nét gered. De baasjes hadden het dier een dagje strand cadeau gedaan. Honden koelen alleen niet af als je ze even de zee in laat rennen. Die gaan daarna liggen koken in het zand en dat kan zomaar tot de dood leiden.

Er zal geen opzet bij zitten, echt niet. Ik scrolde net even door de Facebookberichten onder het artikel van RTL Nieuws en het zal niemand verbazen dat de eigenaren er bij hongerige social media-tokkies slecht op staan. Het valt me altijd op dat wanneer er een beest bij betrokken is, de haat en nijd in de overdrive gaat.

Mensen met honden weten steevast álles beter en vinden standaard andere hondenbezitters amateurs – en dat laten ze maar wat graag in de naarste bewoordingen weten. Ik weet echter uit ervaring dat een ongeluk in een klein hoekje zit, hoe afschuwelijk veel je ook van je viervoeter houdt.

Het gebeurde ons een jaar of drie geleden. We hadden een zwembadje in de tuin staan, waar onze Jack Russel driftig rondjes in liep, terwijl hij naar het water hapte. De parasol erboven zorgde voor beschutting; wat kon ons – of beter, de hond – gebeuren? Die liep dus een watervergiftiging op. Hij kreeg ongemerkt zo veel water binnen, dat hij plotseling moest overgeven en nagenoeg buiten bewustzijn tegen de grond aan sloeg.

Drie dierenartsen hebben ‘m met een infuus in leven weten te houden. Als we een kwartier later waren geweest, hadden we de hond niet meer gehad. Het was een verschrikkelijke ervaring en we voelden ons ongelooflijk schuldig. Waarom hadden we ‘m zo lang laten gaan?

Nog steeds word ik misselijk als ik aan die ene dag denk. We stonden erbij en keken ernaar. Zo is dat bij deze mensen waarschijnlijk ook gegaan. Die wilden die hond een leuke dag bezorgen en hadden dit niet gewild, echt niet. Dus hou op ze dom te noemen of uit te schelden. Spreek elkaar liever op vriendelijke toon aan en deel je kennis, als jij het allemaal zo goed weet. En ik gok dat het gros van de lezers niet wist dat je hond kan overlijden door te veel water te drinken. Bij deze. Doe er je voordeel mee.

Hester Zitvast (45) is freelance journalist, moeder van vier kinderen (22, 19, 9 en een baby). Door haar Twitter-verslaving zit ze bovenop het nieuws en daar heeft ze vaak wel een mening over. Voor Flair ventileert ze die opinie. Daar hoef je het als lezer natuurlijk niet altijd mee eens te zijn. Een goede (en fatsoenlijke) discussie gaat ze niet uit de weg.