3 trucjes om je jurk of rok op z'n plek te houden als je aan het fietsen bent

Door: NINA - Maaike Huegaerts

De zomerse temperaturen sporen je aan om je rokken en jurken uit de kast te halen. En je fiets. Alleen komt die combinatie met wat uitdagingen. Je jurk zit vast in je spaken, of je rok waait omhoog. En plots is het kleur van je onderbroek geen geheim meer voor voorbijgangers. Gelukkig bestaan er simpele trucs die je gracieus laten verder fietsen.

1. Fluitje van een cent

Het eerste recept tot succes: een simpel muntstuk en haarelastiek. Duw het centje aan de achterkant van je rok of jurk tussen je benen door naar voren, tot je het muntstuk vooraan door de stof kan vastgrijpen. Tot slot draai je het elastiekje om de munt heen. Je jurk of rok is als het ware omgetoverd tot een soort pofbroek.

2. Gered door je rok

Als je een rok draagt, is de oplossing simpeler dan je denkt. Neem de losse stof achteraan, haal die tussen je benen door naar voren en steek de stof vast in de tailleband van je rok. Ook zo creëer je snel een broekje, zonder extra attributen bij de hand.

Shop till you drop Zo veel calorieën verbrand je met een shopsessie

3. Verrassing, een biker short

Amsterdammers weten wel hoe het moet, blijkt uit deze hilarische TikTok. Ze dragen namelijk gewoon een fietsshort onder hun rok. Is ie wat te lang? Dan doe je hem na de barre fietstocht gewoon weer uit.

Je las een artikel van NINA.be, het lifestylemagazine van Het Laatste Nieuws. Je leest er alles over dé trends van het moment, openhartige interviews en taboe doorbrekende onderwerpen.