Shop till you drop: zó veel calorieën verbrand je met een shopsessie

Uit onderzoek blijkt dat je per minuut shoppen ongeveer vijf calorieën verbrandt. Tijdens een gemiddelde shopsessie, die zo’n vijf uur duurt, verbrand je dus maar liefst 1500 calorieën. Daarmee kan shoppen worden gezien als een volwaardige work-out.

Tijd om te shoppen Deze zomertrend past perfect in je garderobe volgens je sterrenbeeld

Intensief

Reken maar om: een uurtje shoppen is al goed voor het verbranden van zo’n 300 calorieën. Dat komt overeen met een echte sportsessie van een uur. Daarnaast vergeten we vaak hoe intensief shoppen kan zijn: in- en omkleden in de meest onmogelijke pashokjes, trappen op- en aflopen, zware tassen meezeulen... Tel je die ‘activiteiten’ bij het winkelen zelf op, dan verbrand je gegarandeerd nog veel meer dan die 300 calorieën.

Je hoeft je voortaan dus echt niet meer schuldig te voelen wanneer je in plaats van in de sportschool weer eens in de zoveelste kledingwinkel staat.

Benieuwd met welke truc koningin Máxima haar kleding koopt? Bekijk het hier:

Je las een artikel van Libelle. Libelle.nl is dé website voor alles wat vrouwen willen weten, van persoonlijke verhalen tot handige lifehacks. Van entertainment tot koninklijk nieuws.

Bron: Beaumonde.nl