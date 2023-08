Oude bekenden: wéér twee verrassende gasten in de B&B van Leendert

Bekende gasten bij B&B Leendert

Gaat Leendert de liefde vinden in B&B Vol Liefde? Dat is nog de grote vraag. Eind deze week weten we meer, want dan is de langverwachte reünie.

Gelukkig in de liefde of niet, Leendert heeft het heel druk met zijn B&B in de Ardennen. Laatst kwam Anne, die we kennen als een van de gasten bij Walter, gezellig bij hem langs. Leendert speelde wat deuntjes op de piano en Anne danste er samen met de honden op los.

Maar er zijn meer (oude) B&B Vol Liefde-kandidaten die graag naar de Ardennen komen. Tamara (je weet wel, die vrouw die met ruzie wegging bij Martijn in Thailand) was ook gezellig op bezoek. Samen met Leendert en Noa wandelden ze door de Belgische natuur. Bekijk hier een paar gezellige kiekjes van de twee.

Naast Tamara en Anne kwam ook oude bekende Simone op bezoek. Herinner je haar nog van vorig seizoen? Zij was de vrouw waarmee B&B-eigenaar Richard intens stond te zoenen. Helaas hield hun romance geen stand. Bij Leendert kon Simone in ieder geval even helemaal tot rust komen.

Zullen er binnenkort nog meer B&B Vol Liefde-kandidaten naar Leendert komen?

Bron: Veronica Superguide